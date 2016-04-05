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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1132113311341135
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:09

  Starikan написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:К вопросу о "всеобщем вооружении народа".
\\\

Это все понятно и давно со всех сторон "обсуждено": стандартный контр-аргумент -- посчитайте обычную алко-бытовуху -- цифры, если вы их не знаете, вас удивят...

Участников алко-бытовухи не жаль, невинных жертв неадекватов жаль.

А тут посчитайте невинных жертв ДТП...
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:13

  Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, .. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса.
к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? :D так что череда НРов нас ждет


Кого "нас"? Из рф пишите? Поподробнее насчет выделенного изъяснитесь, будь-ласка. :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:29

посмотрите на досуге...

edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:31

  fler написав:
  Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, .. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса.
к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? :D так что череда НРов нас ждет


Кого "нас"? Из рф пишите? Поподробнее насчет выделенного изъяснитесь, будь-ласка. :evil:

не цепляйтесь к словам - имелось ввиду, что мы увидим не одну НР на территории Раши - это понятно из контекста сообщения. если можете, подскажите, как можно перефразировать текст :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:32

  crumd написав:
  ЛАД написав:Не знаю, насколько правда, у кого-то читал, что Герасимов предлагал сначала хорошо отработать ракетами и артиллерией и только потом вводить войска.

Артиллерия бьёт максимум на 30-40 км. Даже на такую маленькую и гладкую как стол страну как Ирак амеры собирали авиагруппу НАТО из 300 самолётов. Маленький Ирак обработать только крылатыми и баллистическими ракетами не по карману даже США. До полного подавления иракской ПВО кроме КР активно использовались самолёты с низкой ЭПР.

У вас проблемы с восприятием проекции Меркатора :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Будет второй Мариуполь. Давно надо было оттуда уходить, пока была возможность (в марике была безнадега с самого начала, там ничего нельзя было сделать).
Это к вопросу о качестве нашего высшего политического и военного командования, которое позволяет себе вслух обсуждать поход на Крым.

Ты трактуешь прочитанную статью очень оригинально. Или прочитал заголовок и так напугался, что не можешь воспринимать полную информацию? В статье чётко написано что для окружения надо сомкнуть клещи, между которыми 25 км. С темпами продвижения орков, у наших войск возможностей для выхода и через месяц будет достаточно.
comandante
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:40

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:P.s. В 41 советскому народу и англичанам надо было вспомнить о космополитизме и разбежаться кто куда (ССоюзу в Сибирь, Англии в США)?
Дальше успешный 1000-летний рейх и ... Дальше не стоит?
англичанам в 40-м ("битва за Британию" это август-сентябрь 1940-го)




До речі, про Гітлера...

Робер Мерль
УЇКЕНД НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ
(з журналу «Всесвіт», №4 за 1966 р.)
...
Про роман «Уїкенд на Південному березі»
Німці перейшли до наступу на Заході 10 травня, а 26 травня почалася евакуація англійських, військ із Дюнкерка, лінія фронту од якого за 16 днів до цього була віддалена приблизно за триста кілометрів. На узбережжі в районі Дюнкерка збився англійський експедиційний корпус, рештки французької армії, яка відступила з північних позицій, цивільні біженці. Для вивезення цієї маси людей було мобілізовано пароплави, парусні човни, шхуни, шлюпки. Десятки тисяч рядових англійців — рибалок, спортсменів, моряків торговельного флоту — перевозили солдатів до Англії через Ла-Манш. Протягом кількох днів до Англії було вивезено 100 000. англійських солдатів та офіцерів, а загалом 338 000 чоловік. 40 000 солдатів французької армії потрапило в полон, на місці боїв було кинуто 82 000 автомашин, 24 000 гармат, 90 000 рушниць (тобто майже все спорядження евакуйованих англійців), 8 000 кулеметів тощо. 243 різних судна із 861, які брали участь в операції, і 9 есмінців було, потоплено під час евакуації з Дюнкерка;
.Слід вказати іще на одну своєрідну обставину: операція піл Дюнкерком могла б перетворитися на цілковитий розгром і повне фізичне знищення всіх припертих до моря військ. Німецька авіація й наземні війська були спроможні фізично знищити всю живу силу противника й потопити всі без винятку судна, які вивозили солдатів на Британський острів. Однак, за особистим наказом Гітлера, проти англійських військ до їхньої посадки на пароплави заборонялося вживати будь-які дії. Німецьким військам було заборонено підходити до Дюнкерка ближче, ніж на десять кілометрів.
Цим дивним наказом Гітлер переслідував дві цілі:


Далі пішла явно совєцька пропаганда.

Але вдумайтесь люди!
Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.

І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина.
Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами. Можливо, він бачив ще з часів Голодомору 1932-1933рр. де вгніздилось справжнє Зло.
Чому не дійшли порозуміння? І всі разом не розібрали Московію на клаптики? Чому не домовлялись з УПА та іншими визвольними рухами? Чому лише після війни генерал Паттон раптом дізнався і почав нити, що вони розбили цивілізовану країну, і віддали пів Європи дикунам і рвався тих дикунів знести, але його чомусь не пустили... Чому якесь падло після війни ще й помогло москвинам вкрасти технології ЯЗ??
Х.з... Але все це сумно. :(

Так само і нині є питання.
Вже 3міс. великої війни -- а у нас і досі нема переваги в арті. Так, аби москвини навіть голови боялись висунути з окопів і бункерів...
І досі чомусь не поповнюють суттєво укр.військо і не роблять ротацій, поки військові скаржаться, а решта країна чомусь вперто скиглить про "зубажіння", замість їхати "на заробітки" на фронт по легкі гроші: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:55

Федеральное правительство Германии нарушило свое обещание Польше и не выполнило свою часть договора о согласованном обмене танками. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Welt.

Правительство в Берлине пообещало Польше танки Leopard вместо имеющихся польских танков, которые отправили в Украину. Это откровенно разочаровало власти Польши.

«Вы не сдержали этого обещания. Мы очень разочарованы этим», — сказал Дуда.

Польский президент напомнил, что Варшава отдала Украине сотни танков, что значительно ослабило военный потенциал страны в надежде на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков — это немецкие Leopard.

«Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы», — отметил Дуда, добавив, что немецкое правительство делает слишком мало для поддержки Украины.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-prodol ... tanki.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:00

  Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, что всегда бывает с диктатурами, что держится по инерции. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса.

к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? :D так что череда НРов нас ждет

ваш же аргумент вообще - этого не может быть, потому что не может быть - и все

Я не бачу ніякої деградації системи управління в РФ. Це ваші фантазії.
Мої аргументи:
1. "Частин РФ" ніколи не мали своїх держав. Не було Ростовської держави і т.д.
2. Частини РФ не мають своїх етносів. Немає ростовського народу.
ЛНР/ДНР - це утворення, які створені ззовні(конкретно РФ). Хто ззовні буде створювати РНР?
"Незалежність Якутії" - це ваші фантазії. Ні один президент РФ цього не допустить. Цей регіон приносить купу бабла, при мізері населення(мізері трат). Ви думаєте в Кремлі сидять(будуть сидіти) повні ідіоти? Я так не думаю.
andrijk777
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