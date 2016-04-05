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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:12
Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.
Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:
1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.
Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.
2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.
Який варіант виберете ви?
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andrijk777
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:29
andrijk777 написав:
Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.
Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:
1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.
2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.Який варіант виберете ви?
Патрушев=Путин, все буде як було
Навальний-його скоріше напоють "чаем" ніж випустять на волю (у нього шансів нема)
взагалі це фантастіка (про зміну вектору у рф)
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prodigy
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:36
andrijk777 написав:
Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про нацистов, народы донбасса и остальной бред. * лет этот поезд несло войной в Украину и развернуть его на ровном месте, одной сменой президента невозможно. В войне может наступить холодная фаза - безрезультатной дипломатии "минск-3,4,5". Но идею примирения, возврата территорий и репараций на рф не поддержит никто
(или совсем мало). Даже у прозападных либералов (которые против войны и путина) таких идей нет. Единственное что остановит войну "всерьёз и надолго" это экономическая изоляция рф. Без западных технологий серьёзного оружия им не создать. Но пока это мечты и хотелки. Некоторые европейские страны продолжают покупать нефть и газ у рф, альтернативные пути поставок западных технологий в рф тоже не прикрыты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 25 тра, 2022 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:42
prodigy написав:
Патрушев=Путин, все буде як було
Патрушев=Путин поки путін при владі. Як тільки пу не при владі, Патрушев!=Путін.
Невже ви не розумієте цю очевидну логіку?
Тоді і Путін=Єльцин по вашому...
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:43
vitaliian написав:
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про
А за сколько Хрущёв в своё время перевернул повестку дня про Сталина ? Мне кажется с современными СМИ переворот сознания можно сделать ещё быстрее. Тем более есть готовый "во всём виноватый".
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:46
prodigy написав:
взагалі це фантастіка (про зміну вектору у рф)
Ніякої зміни вектору не буде, просто закінчать війну. Ну якось закінчили війну в Афганістані чи Грузії без зміни вектору. Ніякої фантастики в Афганістані не сталось.
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andrijk777
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:52
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про нацистов, народы донбасса и остальной бред. * лет этот поезд несло войной в Украину и развернуть его на ровном месте, одной сменой президента невозможно. В войне может наступить холодная фаза - безрезультатной дипломатии "минск-3,4,5". Но идею примирения, возврата территорий и репараций на рф не поддержит никто
(или совсем мало). Даже у прозападных либералов (которые против войны и путина) таких идей нет. Единственное что остановит войну "всерьёз и надолго" это экономическая изоляция рф. Без западных технологий серьёзного оружия им не создать. Но пока это мечты и хотелки. Некоторые европейские страны продолжают покупать нефть и газ у рф, альтернативные пути поставок западных технологий в рф тоже не прикрыты.
Ні про примирення, ні про "возврат территорий"(Крим) ні про репарації я не писав. Не фантазуйте і будь-ласка не перекручуйте мої слова.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 25 тра, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:54
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про
А за сколько Хрущёв в своё время перевернул повестку дня про Сталина ? Мне кажется с современными СМИ переворот сознания можно сделать ещё быстрее. Тем более есть готовый "во всём виноватый".
открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро.
Народ рф и сейчас против войны с Украиной. "Бандеровцы ок, перекройте им газ, запретите всё украинское, но воевать зачем? ссориться со всем миром зачем?" - Примерно так там думает большинство. Желанием "воевать и навалять" горят пропагандисты, обиженный на путина диванный гиркин и отдельно упоротые радикалы (которые просят ядерных ударов).
А чтобы закончить войну нужно вернуть Крым и ордло и выплатить репарации. К этому мало кто морально готов, наверное понадобится 8 лет обратной пропаганды, чтобы политика который такое предложит не порвали на молекулы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 25 тра, 2022 11:02, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:57
gh78 написав: juristkostya написав:
Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?
Нафтогаз, Укрзализныця, Укроборонпром
Неверно. Генштаб в армии - это примерно как планово-экономический отдел на предприятии. В той же Зализныце политическим назначенцем может быть главный начальник, но в плановом отделе сидят спецы с образованием и профильным стажем.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:58
andrijk777 написав: Shaman написав:
в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, что всегда бывает с диктатурами, что держится по инерции. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса.
к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость?
так что череда НРов нас ждет
ваш же аргумент вообще - этого не может быть, потому что не может быть - и все
Я не бачу ніякої деградації
системи управління в РФ. Це ваші фантазії.
Мої аргументи:
1. "Частин РФ" ніколи не мали своїх держав.
Не було Ростовської держави і т.д.
2. Частини РФ не мають своїх етносів. Немає ростовського народу.
ЛНР/ДНР - це утворення, які створені ззовні(конкретно РФ). Хто ззовні буде створювати РНР?
"Незалежність Якутії" - це ваші фантазії. Ні один президент РФ цього не допустить. Цей регіон приносить купу бабла, при мізері населення(мізері трат). Ви думаєте в Кремлі сидять(будуть сидіти) повні ідіоти? Я так не думаю.
а вы откуда смотрите на эту систему управления???
нападение на Украину - очень явный признак деградации - когда решение принял один неадекват. при работающей системе управления всегда есть разные точки зрения и поиск консенсуса. Вы видите в Расее дискуссии хоть по какому-то вопросу? все берут под козырек.
Вы думаете, мало желающих посоздавать НР на территории Раши? в той же якутиии.
как-то вы смотрите на мир розовыми очками.
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