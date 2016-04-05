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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11341135113611371138>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:12

Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.
Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:
1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.
Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.
2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.
Який варіант виберете ви?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:29

  andrijk777 написав:Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.
Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:
1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.
Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.
2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.
Який варіант виберете ви?


Патрушев=Путин, все буде як було
Навальний-його скоріше напоють "чаем" ніж випустять на волю (у нього шансів нема)

взагалі це фантастіка (про зміну вектору у рф)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:36

  andrijk777 написав:Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про нацистов, народы донбасса и остальной бред. * лет этот поезд несло войной в Украину и развернуть его на ровном месте, одной сменой президента невозможно. В войне может наступить холодная фаза - безрезультатной дипломатии "минск-3,4,5". Но идею примирения, возврата территорий и репараций на рф не поддержит никто (или совсем мало). Даже у прозападных либералов (которые против войны и путина) таких идей нет. Единственное что остановит войну "всерьёз и надолго" это экономическая изоляция рф. Без западных технологий серьёзного оружия им не создать. Но пока это мечты и хотелки. Некоторые европейские страны продолжают покупать нефть и газ у рф, альтернативные пути поставок западных технологий в рф тоже не прикрыты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 тра, 2022 10:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:42

  prodigy написав:Патрушев=Путин, все буде як було

Патрушев=Путин поки путін при владі. Як тільки пу не при владі, Патрушев!=Путін.
Невже ви не розумієте цю очевидну логіку?
Тоді і Путін=Єльцин по вашому...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:43

  vitaliian написав:почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про

А за сколько Хрущёв в своё время перевернул повестку дня про Сталина ? Мне кажется с современными СМИ переворот сознания можно сделать ещё быстрее. Тем более есть готовый "во всём виноватый".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:46

  prodigy написав:взагалі це фантастіка (про зміну вектору у рф)

Ніякої зміни вектору не буде, просто закінчать війну. Ну якось закінчили війну в Афганістані чи Грузії без зміни вектору. Ніякої фантастики в Афганістані не сталось.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:52

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про нацистов, народы донбасса и остальной бред. * лет этот поезд несло войной в Украину и развернуть его на ровном месте, одной сменой президента невозможно. В войне может наступить холодная фаза - безрезультатной дипломатии "минск-3,4,5". Но идею примирения, возврата территорий и репараций на рф не поддержит никто (или совсем мало). Даже у прозападных либералов (которые против войны и путина) таких идей нет. Единственное что остановит войну "всерьёз и надолго" это экономическая изоляция рф. Без западных технологий серьёзного оружия им не создать. Но пока это мечты и хотелки. Некоторые европейские страны продолжают покупать нефть и газ у рф, альтернативные пути поставок западных технологий в рф тоже не прикрыты.

Ні про примирення, ні про "возврат территорий"(Крим) ні про репарації я не писав. Не фантазуйте і будь-ласка не перекручуйте мої слова.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 25 тра, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:54

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про

А за сколько Хрущёв в своё время перевернул повестку дня про Сталина ? Мне кажется с современными СМИ переворот сознания можно сделать ещё быстрее. Тем более есть готовый "во всём виноватый".

открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро.

Народ рф и сейчас против войны с Украиной. "Бандеровцы ок, перекройте им газ, запретите всё украинское, но воевать зачем? ссориться со всем миром зачем?" - Примерно так там думает большинство. Желанием "воевать и навалять" горят пропагандисты, обиженный на путина диванный гиркин и отдельно упоротые радикалы (которые просят ядерных ударов).

А чтобы закончить войну нужно вернуть Крым и ордло и выплатить репарации. К этому мало кто морально готов, наверное понадобится 8 лет обратной пропаганды, чтобы политика который такое предложит не порвали на молекулы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 тра, 2022 11:02, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:57

  gh78 написав:
  juristkostya написав:Вы знаете сферы, где управлять десятками тысяч человек и миллиардными ресурсами дают людям без профильных знаний и "полевого" опыта?

Нафтогаз, Укрзализныця, Укроборонпром

Неверно. Генштаб в армии - это примерно как планово-экономический отдел на предприятии. В той же Зализныце политическим назначенцем может быть главный начальник, но в плановом отделе сидят спецы с образованием и профильным стажем.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:58

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:в Раше в текущем виде настолько деградировала система управления, что всегда бывает с диктатурами, что держится по инерции. как только начнутся качели, сразу увидим всю хрупкость этого колосса.

к тому же Раша сама открыла ящик Пандоры - все эти ДНР, ЛНР когда-то имели независимость? :D так что череда НРов нас ждет

ваш же аргумент вообще - этого не может быть, потому что не может быть - и все

Я не бачу ніякої деградації системи управління в РФ. Це ваші фантазії.
Мої аргументи:
1. "Частин РФ" ніколи не мали своїх держав. Не було Ростовської держави і т.д.
2. Частини РФ не мають своїх етносів. Немає ростовського народу.
ЛНР/ДНР - це утворення, які створені ззовні(конкретно РФ). Хто ззовні буде створювати РНР?
"Незалежність Якутії" - це ваші фантазії. Ні один президент РФ цього не допустить. Цей регіон приносить купу бабла, при мізері населення(мізері трат). Ви думаєте в Кремлі сидять(будуть сидіти) повні ідіоти? Я так не думаю.

а вы откуда смотрите на эту систему управления???

нападение на Украину - очень явный признак деградации - когда решение принял один неадекват. при работающей системе управления всегда есть разные точки зрения и поиск консенсуса. Вы видите в Расее дискуссии хоть по какому-то вопросу? все берут под козырек.

Вы думаете, мало желающих посоздавать НР на территории Раши? в той же якутиии.
как-то вы смотрите на мир розовыми очками.
Shaman
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