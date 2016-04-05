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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:59
ЛАД написав: Shaman написав:
......
в 86 году тоже не все верили в развал Совка, прошло 5 лет...
Интересно узнать, кто верил?
кучка эстонцев и литовцев, вероятно, верили
)))
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:01
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Кстати, не подскажете, какие крылатые ракеты, от которых мы отказались, Вы имеете ввиду?
Была история, когда ракетами воздушного базирования рассчитались за газ. При Кучме ещё ...
Крылатыми ракетами?
Да, советскими Х-сколько-то-там
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:03
vitaliian написав: alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
почему этого не произойдёт, 8 лет пропаганда сцала в уши про
А за сколько Хрущёв в своё время перевернул повестку дня про Сталина ? Мне кажется с современными СМИ переворот сознания можно сделать ещё быстрее. Тем более есть готовый "во всём виноватый".
открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро.
Народ рф и сейчас против войны с Украиной. "Бандеровцы ок, перекройте им газ, запретите всё украинское, но воевать зачем?" - Примерно так там думает большинство. Желанием "воевать и навалять" горят пропагандисты, обиженный на путина диванный гиркин и отдельно упоротые (которые просят ядерных ударов).
А чтобы закончить войну нужно вернуть Крым и ордло и выплатить репарации. К этому мало кто морально готов, наверное понадобится 8 лет обратной пропаганды, чтобы политика который такое предложит не порвали на молекулы.
Маю припущення, що Путіна теж не надто люблять. Інакше б не було посилення репресивного апарату і закриття навіть тих залишків кастрованих оппозиційних ЗМІ після перших же невдач в Україні.
Звичайно, в них навіть у лібералів вже глибоко вїлася трансльована пропагандою думка про фашизм в Україні.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:04
Starikan написав:
Будет второй Мариуполь. Давно надо было оттуда уходить, пока была возможность (в марике была безнадега с самого начала, там ничего нельзя было сделать).
Это к вопросу о качестве нашего высшего политического и военного командования, которое позволяет себе вслух обсуждать поход на Крым.
В Марике не было изначально безнадеги. Марик был окружен из Крыма, и никто за это по ходу не ответит - вообще никаких линий обороны, ни одного подорванного моста.
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 25 тра, 2022 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:05
_hunter написав: ЛАД написав:
К вопросу о "всеобщем вооружении народа".
По меньшей мере 18 учеников начальной школы и трое взрослых, в том числе учитель, погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас.
.........
Это все понятно и давно со всех сторон "обсуждено": стандартный контр-аргумент -- посчитайте обычную алко-бытовуху -- цифры, если вы их не знаете, вас удивят...
противники гражданского огнестрела всегда выпячивают такого рода яркие прецеденты, умалчивая об общем уровне насильственных преступлений.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:06
andrijk777 написав:
Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.
Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:
1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.
2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.Який варіант виберете ви?
это выбор внутри Расеи. Вы забываете, что есть еще внешний мир, который наконец понял, что Россия - это мировая угроза, и ее надо ликвидировать.
Вы прорусский идеалист - с Раши все санкции снимут, а нам даже Крым не вернут.
нет, вот это объявление военным преступником, все эти санкции - это неспроста. в варианте просто прекратить военные действия - Раша получит нефть в обмен на продовольствие - и все.
а санкции будут действовать до тех пор, пока деградация экономики в Раше не дойдет до уровня, когда они не то что о захватах не будут думать, а только как остановить развал страны. и да, без репараций санкции не снимут.
Карфаген должен быть разрушен. Это решение уже принято, если кто не заметил
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 25 тра, 2022 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:07
sashaqbl написав:
Маю припущення, що Путіна теж не надто люблять. Інакше б не було посилення репресивного апарату і закриття навіть тих залишків кастрованих оппозиційних ЗМІ після перших же невдач в Україні.
Звичайно, в них навіть у лібералів вже глибоко вїлася трансльована пропагандою думка про фашизм в Україні.
да без вопросов, но не любить путина это одно а вернуть территории и возместить ущерб - другое. Не стоит перемешивать в один кейс. После смерти путина новый президент рф скажет, войну развязал путин, мы были против, но Крым наш и репараций никаких не будет. И если надо обоснуют почему. Тут возможны варианты, запад снова простит Крым и будем жить как жили в 2014-2021, либо экономической изоляцией их дожмут. Ещё неизвестно что для запада дороже триллионы репараций для Украины или триллионы убытков от экономической изоляции рф. На этом противоречии будет играть и новый президент рф, как ранее играло пуйло. Потому что со смертью пуйла оно никуда не денется.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 25 тра, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:08
vitaliian написав: juristkostya написав:
Разницу между "Арестович спрогнозировал" и "консенсус-прогноз 100 генштабистов разных стран"
надо объяснять?
juristkostya написав: vitaliian написав:
Ваша вера в иностранных специалистов которые нашу армию и фронт знают лучше наших офицеров, говорит о глубоком комплексе неполноценности.
А вот это уже грубая подтасовка с вашей стороны. Грубейшая.Я говорил о сборе мнений специалистов, но _ни_разу_ не акцентировал, что это должны быть именно иностранцы.
Костя вас снова поймали на лжи, не надоело?
специально для вас:
"Разных стран" - включает в том числе и наших специалистов.
У вас нет оснований заявлять про мою "веру в _иностранных_ специалистов". Поскольку речь шла о специалистах без привязки к их гражданству.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Сер 25 тра, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:08
Shaman написав:
Вы думаете, мало желающих посоздавать НР на территории Раши? в той же якутиии.
как-то вы смотрите на мир розовыми очками.
Это Вы совсем не представляете ситуацию в раше. Если кто то там есть кто грезит отделится, то таких единицы на 140 мл-нов. Это один кто то ляпнул про распад РФ и уже лет 10 все повторяют как попугаи. Ведь своего ума сделать анализ нет. Никто не говорит что в истории чего то не может быть. Все может случиться в жизни, но пока предпосылок нет.
juristkostya написав:
кучка эстонцев и литовцев, вероятно, верили
)))
Даже не кучка, а опять же единицы. Никто там русских не любил, но движ начался лишь в конце 80-х. Я ответственно могу говорить, либо жил в то время в Таллине.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:15
otg написав: Shaman написав:
Вы думаете, мало желающих посоздавать НР на территории Раши? в той же якутиии.
как-то вы смотрите на мир розовыми очками.
Это Вы совсем не представляете ситуацию в раше
. Если кто то там есть кто грезит отделится, то таких единицы на 140 мл-нов. Это один кто то ляпнул про распад РФ и уже лет 10 все повторяют как попугаи. Ведь своего ума сделать анализ нет. Никто не говорит что в истории чего то не может быть. Все может случиться в жизни, но пока предпосылок нет.
juristkostya написав:
кучка эстонцев и литовцев, вероятно, верили
)))
Даже не кучка, а опять же единицы. Никто там русских не любил, но движ начался лишь в конце 80-х. Я ответственно могу говорить, либо жил в то время в Таллине.
а вы представляете ситуацию в Раше?
в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог.
повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется.
наблюдаемс
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