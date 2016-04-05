Додано: Сер 25 тра, 2022 11:06

andrijk777 написав: Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.

Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.

Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:

1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.

Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.

2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.

Який варіант виберете ви? Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.

это выбор внутри Расеи. Вы забываете, что есть еще внешний мир, который наконец понял, что Россия - это мировая угроза, и ее надо ликвидировать.Вы прорусский идеалист - с Раши все санкции снимут, а нам даже Крым не вернут.нет, вот это объявление военным преступником, все эти санкции - это неспроста. в варианте просто прекратить военные действия - Раша получит нефть в обмен на продовольствие - и все.а санкции будут действовать до тех пор, пока деградация экономики в Раше не дойдет до уровня, когда они не то что о захватах не будут думать, а только как остановить развал страны. и да, без репараций санкции не снимут.Карфаген должен быть разрушен. Это решение уже принято, если кто не заметил