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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:16
juristkostya написав:
У вас нет оснований заявлять про мою "веру в _иностранных_ специалистов". Поскольку речь шла о специалистах без привязки к их гражданству.
ваша ложь и то как вы изворачиваетесь это неуважение к форумчанам. Причём тут гражданство? Иностранные "специалисты" не знают ситуацию лучше, чем наши, банально доступ к информации и её объём у них разный. Поэтому спрашивать у них про сроки завершения войны тоже самое что спрашивать у соседа про детство вашей жены. Даже все соседи вместе взятые будут знать меньше одного очевидца. Какая ценность этого опроса. Увидеть в ответах диапазон от 1 месяца до 20 лет? Кроме самого факта начала войны, пока еще ни один прогноз по её течению не сбылся. Ни от наших генштабистов ни от иностранных. Это уравнение со многими неизвестными.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 25 тра, 2022 11:21, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:19
На счет окончания войны опять же. Уверен что как только Путин умрет (хотелось бы) сразу же война закончится. Все эти Патрушевы пока жив их шеф. Его не будет и их не будет. На счет Навального тоже наивность. Его поддержка всего 10% от силы, а то и меньше. При чем как среди народа, так и среди элит. Набибулина смешно
Скорее всего Путина сменит совершенно неожиданный человек. На много слабее своего предшественника. Да это может привести к центробежным процессам в РФ, но не к распаду.
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otg
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:22
Bobua написав:
Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.
І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина.
Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами.
извините, но Гитлер неоднократно предпринимал попытки договориться с Британией о разделе сфер влияния. Вплоть до _публичных_радиообращений_ к народу и правительству Британии
Это все тщательно задокументировано и изучено.
Работайте с адекватными источниками и не ищите сенсаций там, где все давно изучено
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juristkostya
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:23
andrijk777 написав:
Це і є ІДЕАЛЬНА централізована система управління!!!
Shaman написав:
а вы откуда смотрите на эту систему управления???
нападение на Украину - очень явный признак деградации - когда решение принял один неадекват. при работающей системе управления всегда есть разные точки зрения и поиск консенсуса. Вы видите в Расее дискуссии хоть по какому-то вопросу? все берут под козырек.
"нападение на Украину" - це якраз підтвердження ідеальності цієї системи.
Прикольно. Ви переконуєте мене що біле це чорне.
Ладно, набридло переливати з пустого в порожнє.
так такая централизованная система и является полностью НЕЭЭФЕКТИВНОЙ.
у нас с Вами разное понимание белого и черного, посему все дискуссии бесполезны.
Война - это мир, Свобода - это рабство, незнание - сила - и так далее
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Shaman
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1
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:28
Подозрительно Либо пропал 23 февраля последний раз заходил, говорил вроде, что обзавелся домиком в пригороде Киева.
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Zebra
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2
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:30
Shaman написав:
а вы представляете ситуацию в Раше?
Я представляю, ибо не 16 лет. У меня очень много инфы из РФ. Порой даже больше чем у самих россиян.
(Сейчас опять начнут обвинять в зраде
)Что бы победить врага нужно о нем знать больше чем он сам. Кстати этому учили в советской школе. Это у нас многие "патриоты"решили что можно и нужно повторять лишь свои хотелки, а не смотреть реально на ситуацию.
в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог.
повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется.
наблюдаемс
Почему не мог? Думаю в раше это планировали давно. А тут подвернулся шанс. Тем более уже был прецедент с Абхазией и Ю. Осетией. Кстати знаете почему нашим войскам был дан приказ в Крыму не открывать огонь? -Что бы не спровоцировать абхазский сценарий.
Повторяю, в РФ пока предпосылок к распаду на части нет. Не надо выдавать желаемое за действительность. Нас бы устроила и целая не делимая РФ, но с адекватным не агрессивным руководством.
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otg
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:34
Shaman
А можна почути коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?
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andrijk777
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