Додано: Сер 25 тра, 2022 11:30

Shaman написав: а вы представляете ситуацию в Раше? а вы представляете ситуацию в Раше?



повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется.

наблюдаемс в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог.повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется.наблюдаемс

Я представляю, ибо не 16 лет. У меня очень много инфы из РФ. Порой даже больше чем у самих россиян.(Сейчас опять начнут обвинять в зраде)Что бы победить врага нужно о нем знать больше чем он сам. Кстати этому учили в советской школе. Это у нас многие "патриоты"решили что можно и нужно повторять лишь свои хотелки, а не смотреть реально на ситуацию.Почему не мог? Думаю в раше это планировали давно. А тут подвернулся шанс. Тем более уже был прецедент с Абхазией и Ю. Осетией. Кстати знаете почему нашим войскам был дан приказ в Крыму не открывать огонь? -Что бы не спровоцировать абхазский сценарий.Повторяю, в РФ пока предпосылок к распаду на части нет. Не надо выдавать желаемое за действительность. Нас бы устроила и целая не делимая РФ, но с адекватным не агрессивным руководством.