Додано: Сер 25 тра, 2022 11:45

Igneus написав: yanyura написав: Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3:

Война ... подпадает под вот это: Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3:Война ... подпадает под вот это:

Я Вам советую писать покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда.

В Конвенции есть статьи 17-18, которые запрещают государствам заниматься деятельностью, которая направлена на отмену или на ограничение прав и свобод, признанных этой Конвенцией, или на их ограничение в большем объеме, нежели это предусмотрено Конвенцией, и при этом ограничения, разрешенные этой Конвенцией, не могут применяться для иных целей, нежели тех, для которых они установлены.

Таким образом, деятельность государств по пункту 3 не может противоречить статьям 17-18 Конвенции, о существовании которых Вы даже не подозревали, не говоря уже о практике их применения.

Попробуйте, например, отгадать, какая из статей 17-18 Конвенции регулирует системную проблему, а какая конкретное дело?

Наконец, что касается войны, которая, по-вашему, подпадает..., то согласно пункту 9 части 1 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится оглашение по представлению президента состояния войны и одобрение его решения об использовании ВСУ и других военных формирований в случае вооруженной агрессии . Вот Вы поищите и доложите, поскольку это первично, и лишь потом переходите к повесткам и всему остальному, поскольку это вторично. Я Вам советую писть покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда.В Конвенции есть статьи 17-18, которые запрещают государствам заниматься деятельностью, которая направлена на отмену или на ограничение прав и свобод, признанных этой Конвенцией, или на их ограничение в бльшем объеме, нежели это предусмотрено Конвенцией, и при этом ограничения, разрешенные этой Конвенцией, не могут применяться для иных целей, нежели тех, для которых они установлены.Таким образом, деятельность государств по пункту 3 не может противоречить статьям 17-18 Конвенции, о существовании которых Вы даже не подозревали, не говоря уже о практике их применения.Попробуйте, например, отгадать, какая из статей 17-18 Конвенции регулирует, а какаяНаконец, что касается войны, которая, по-вашему, подпадает..., то согласно пункту 9 части 1 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится. Вот Вы поищите и доложите, поскольку это первично, и лишь потом переходите к повесткам и всему остальному, поскольку это вторично.

3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others

Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних

справ України 27 січня 2006 року.



3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні

обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в

демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської

безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину,

для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод

інших осіб.

согласно пункту 9 части 1 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится оглашение по представлению президента состояния войны и одобрение его решения об использовании ВСУ и других военных формирований в случае вооруженной агрессии. Вот Вы поищите и доложите, поскольку это первично, и лишь потом переходите к повесткам и всему остальному, поскольку это вторично.

не заметил на ветке ни одного вашего поста, где вы прямо, косвенно или в иносказательной форме хоть как-то осудили нападение расеи на Украину, все только об Украине - она нарушает то Конституцию, то Законы, то Конвенцию...

Откуда вы такие беретесь, что так ненавидите Украину, проживая в ней и получая украинскую пенсию?

А я вам советую не перескакивать с одной темы на другую, если вас поймали на фальсификации. Начали с Протокола № 4, так и продолжайте о нем, а не уходите в сторону.И чем отличается официальный текст на оффсайте СЕот опубликованного в УкраинеИ если официально у нас не принято написанное вамизначит и войны нет, а все разрушения, смерти, обстрелы, т.е. то, что показывают по ТВ и лично видят форумчане, всего лишь "нарисованное" на компе, апо украинским Законам не имеет права отвечать ей соответственнно, мало того, за уничтоженное расейское имущество (включая "Москву") УкраинаКстати,А о действиях расеи и ее армии (разрушениях гражданских зданий, объектов инфраструктуры, убийствах, изнасилованиях, мародерствах и т.д. и т.п.) ни слова, ни намека - "Лично я не присутствовал при этом, поэтому, как юрист, не имею права говорить, что это сделали именно расейские в/сл".Переезжайте в расею, будете вместе с киселевым и скабеевой юридически обосновывать почему расея правильно сделала напав на Украину и что по украинским Законам Украина не имеет права, без объявления войны, уничтожать напавших на нее расеян.Уверен, что если бы вы знали ФИО и адреса форумчан, вы ни на мгновенье не задумываясь передали бы эти данные ФСБ для принятия "соответствующих мер" к ним.