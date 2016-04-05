Shaman написав:а вы представляете ситуацию в Раше?
Я представляю, ибо не 16 лет. У меня очень много инфы из РФ. Порой даже больше чем у самих россиян. (Сейчас опять начнут обвинять в зраде )Что бы победить врага нужно о нем знать больше чем он сам. Кстати этому учили в советской школе. Это у нас многие "патриоты"решили что можно и нужно повторять лишь свои хотелки, а не смотреть реально на ситуацию.
в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог. повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется. наблюдаемс
Почему не мог? Думаю в раше это планировали давно. А тут подвернулся шанс. Тем более уже был прецедент с Абхазией и Ю. Осетией. Кстати знаете почему нашим войскам был дан приказ в Крыму не открывать огонь? -Что бы не спровоцировать абхазский сценарий.
Повторяю, в РФ пока предпосылок к распаду на части нет. Не надо выдавать желаемое за действительность. Нас бы устроила и целая не делимая РФ, но с адекватным не агрессивным руководством.
juristkostya написав:У вас нет оснований заявлять про мою "веру в _иностранных_ специалистов". Поскольку речь шла о специалистах без привязки к их гражданству.
ваша ложь и то как вы изворачиваетесь это неуважение к форумчанам. Причём тут гражданство? Иностранные "специалисты" не знают ситуацию лучше, чем наши, банально доступ к информации и её объём у них разный. Поэтому спрашивать у них про сроки завершения войны тоже самое что спрашивать у соседа про детство вашей жены. Даже все соседи вместе взятые будут знать меньше одного очевидца. Какая ценность этого опроса. Увидеть в ответах диапазон от 1 месяца до 20 лет? Кроме самого факта начала войны, пока еще ни один прогноз по её течению не сбылся. Ни от наших генштабистов ни от иностранных. Это уравнение со многими неизвестными.
Ещё раз: 1 людей для опроса надо выбирать только по квалификации. 2. Какой либо акцент на _вере_в_иностранных_специалистов_ - это ваши домыслы. В моих сообщениях такого нет, прекращайте искажать слова собеседника
vitaliian написав:да без вопросов, но не любить путина это одно а вернуть территории и возместить ущерб - другое. Не стоит перемешивать в один кейс. После смерти путина новый президент рф скажет, войну развязал путин, мы были против, но Крым наш и репараций никаких не будет. И если надо обоснуют почему. Тут возможны варианты, запад снова простит Крым и будем жить как жили в 2014-2021, либо экономической изоляцией их дожмут. Ещё неизвестно что для запада дороже триллионы репараций для Украины или триллионы убытков от экономической изоляции рф. На этом противоречии будет играть и новый президент рф, как ранее играло пуйло. Потому что со смертью пуйла оно никуда не денется.
Ну как сказать...сейчас холодильник борется против телевизора, а если они выступят на одной стороне ? мне кажется вместе они ооочень быстро поменяют точку зрения навязанную за 8 лет. Рядовому россиянину Крым важен потому что про его важность трубили с каждого утюга, а репарации будут покрывать втиху с сверх доходов нефтегаза, эти доходы рядовые россияне никогда и не щупали (они шли в фонды, на армию и в нужные карманы) и не почуствуют.
Shaman написав:в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог.
по работе в 2011-2012 я часто был в Крыму (жил там месяцами) из наблюдений, рф и до 2014 года строила в Севастополе дома https://censor.net/ru/news/187958/morya ... sch_putina (обратите внимание на дату) покупателями новостроев особенно в хороших локациях были русские, никаких ограничений по срокам пребывания русских в крыму не действовало, из Симферополя на рф летало гораздо больше самолётов чем в города Украины.
Бизнес на набережной Ялты держали чеченцы. И таких фактов 3 вагона. Януковича там ненавидели и донецких называли Македонцы (Макеевка + Донецк). Были некоторые другие мысли, которые я там часто слышал, про независимость Крыма, что усложняло бизнес.
Полную поддержку Украины я встречал только в Евпатории. Там было больше всего бюджетников в детских санаториях. Проходили концерты украинской песни и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 тра, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Вы действительно юрист? Потому что юрист должен был заметить, что после пункта 2 идет пункт 3: Война ... подпадает под вот это:
Я Вам советую писать покороче и по сути. Не нужно ссылаться на официальный перевод МИД, поскольку юристы работают с оригиналами Конвенции на английском и (или) французском языке, в крайнем случае, с переводом Конвенции на украинский язык, который осуществлен Секретариатом Евросуда. В Конвенции есть статьи 17-18, которые запрещают государствам заниматься деятельностью, которая направлена на отмену или на ограничение прав и свобод, признанных этой Конвенцией, или на их ограничение в большем объеме, нежели это предусмотрено Конвенцией, и при этом ограничения, разрешенные этой Конвенцией, не могут применяться для иных целей, нежели тех, для которых они установлены. Таким образом, деятельность государств по пункту 3 не может противоречить статьям 17-18 Конвенции, о существовании которых Вы даже не подозревали, не говоря уже о практике их применения. Попробуйте, например, отгадать, какая из статей 17-18 Конвенции регулирует системную проблему, а какая конкретное дело? Наконец, что касается войны, которая, по-вашему, подпадает..., то согласно пункту 9 части 1 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится оглашение по представлению президента состояния войны и одобрение его решения об использовании ВСУ и других военных формирований в случае вооруженной агрессии. Вот Вы поищите и доложите, поскольку это первично, и лишь потом переходите к повесткам и всему остальному, поскольку это вторично.
А я вам советую не перескакивать с одной темы на другую, если вас поймали на фальсификации. Начали с Протокола № 4, так и продолжайте о нем, а не уходите в сторону.
И чем отличается официальный текст на оффсайте СЕ
3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others
Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних справ України 27 січня 2006 року.
3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
И если официально у нас не принято написанное вами
согласно пункту 9 части 1 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится оглашение по представлению президента состояния войны и одобрение его решения об использовании ВСУ и других военных формирований в случае вооруженной агрессии. Вот Вы поищите и доложите, поскольку это первично, и лишь потом переходите к повесткам и всему остальному, поскольку это вторично.
значит и войны нет, а все разрушения, смерти, обстрелы, т.е. то, что показывают по ТВ и лично видят форумчане, всего лишь "нарисованное" на компе, а Украина, не объявив войну расее по украинским Законам не имеет права отвечать ей соответственнно, мало того, за уничтоженное расейское имущество (включая "Москву") Украина должна заплатить расее контрибуцию и миллионы за каждого убитого или раненого расейского в/сл, так по вашему юридическому мнению?
Кстати, не заметил на ветке ни одного вашего поста, где вы прямо, косвенно или в иносказательной форме хоть как-то осудили нападение расеи на Украину, все только об Украине - она нарушает то Конституцию, то Законы, то Конвенцию... А о действиях расеи и ее армии (разрушениях гражданских зданий, объектов инфраструктуры, убийствах, изнасилованиях, мародерствах и т.д. и т.п.) ни слова, ни намека - "Лично я не присутствовал при этом, поэтому, как юрист, не имею права говорить, что это сделали именно расейские в/сл".
Откуда вы такие беретесь, что так ненавидите Украину, проживая в ней и получая украинскую пенсию? Переезжайте в расею, будете вместе с киселевым и скабеевой юридически обосновывать почему расея правильно сделала напав на Украину и что по украинским Законам Украина не имеет права, без объявления войны, уничтожать напавших на нее расеян.
Уверен, что если бы вы знали ФИО и адреса форумчан, вы ни на мгновенье не задумываясь передали бы эти данные ФСБ для принятия "соответствующих мер" к ним.
Shaman написав:а вы представляете ситуацию в Раше?
Я представляю, ибо не 16 лет. У меня очень много инфы из РФ. Порой даже больше чем у самих россиян. (Сейчас опять начнут обвинять в зраде )Что бы победить врага нужно о нем знать больше чем он сам. Кстати этому учили в советской школе. Это у нас многие "патриоты"решили что можно и нужно повторять лишь свои хотелки, а не смотреть реально на ситуацию.
в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог. повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется. наблюдаемс
Почему не мог? Думаю в раше это планировали давно. А тут подвернулся шанс. Тем более уже был прецедент с Абхазией и Ю. Осетией. Кстати знаете почему нашим войскам был дан приказ в Крыму не открывать огонь? -Что бы не спровоцировать абхазский сценарий.
Повторяю, в РФ пока предпосылок к распаду на части нет. Не надо выдавать желаемое за действительность. Нас бы устроила и целая не делимая РФ, но с адекватным не агрессивным руководством.
а я уже пришел к заключению, что "целая не делимая РФ" и "неагрессивная" - это несовместимые понятия. читаем Степана Андреевича
а почему Вы думаете, что сейчас никто и нигде не планирует свои НР на территории Раши и не ждет удобного момента?
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 тра, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.