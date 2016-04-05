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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11391140114111421143>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:49

Shaman
Как в анекдоте - кто бы не пришёл к власти получаются жигули, место проклятое )
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:53

К вопрос о политике и экономике. И заодно по повподу наших частых претензий к Западу.
Совсем не уверен, что в случае нападения на каких-нибудь, к примеру, прибалтов весь народ Украины радостно поддержал бы идею снизить температуру в квартирах на несколько градусов и ходить дома в тёплой одежде.
Г-н Бироль призвал лидеров активизировать свои усилия по содействию энергосбережению. Он добавил, что простые шаги, такие как понижение температуры термостатов на несколько градусов, сэкономят значительное количество газа, равно как и ремонт зданий, чтобы сделать их более энергоэффективными.
......
Учитывая, что на Россию больше нельзя полагаться в плане поставок ископаемого топлива, г-н Тиммерманс сказал, что «нам нужно добиться гораздо большего в области энергосбережения».

https://www.nytimes.com/2022/05/24/business/energy-environment/russia-ukraine-europe-natural-gas.html?smid=url-share
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:59

  andrijk777 написав:Shaman
А можна почути коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?

а коли за останні 100 років в РФ народ жил хорошо?

эффективная система управления страной - это высокий уровень жизни граждан.

а так да, в определенные моменты - ускоренная индустриализация (и как следствие голодомор), построить Беломорканал или там золото на колыме добывать - жесткие централизованные методы могут казаться эффективными. почему казаться - поскольку основаны на тотальном подавлении и низком уровне жизни пресловутых пересичных
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:02

  juristkostya написав:
  Bobua написав:Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.

І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина.
Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами.
извините, но Гитлер неоднократно предпринимал попытки договориться с Британией о разделе сфер влияния. Вплоть до _публичных_радиообращений_ к народу и правительству Британии
Это все тщательно задокументировано и изучено.
Работайте с адекватными источниками и не ищите сенсаций там, где все давно изучено


Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії...
От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.


І твереза точка зору на нашу війну. Думка, що найважливіше зберегти військо, і виснажувати ворога обороною: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:06

  Shaman написав:а вот когда я читаю такие новости

СБУ викликала Авакова, Яценюка і Турчинова на допит у "вугільній" справі

то моя вера, что у нас в стране все получится, резко снижается :(

.ука, это в воюющей стране...

Микро-надежда, что хотя бы в этот раз война не всё спишет
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:08

Юрій Бутусов

12 год ·

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які
- провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,
- не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
- не підготували та не озброїли ТРО та резервістів,
- не провели призов оперативного резерву,
- не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
- не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
- не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
- не розгорнули армію на рубіжах оборони,
- не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
- не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
- не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
- не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
https://censor.net/ua/blogs/3343515/zak ... slujbovtsv

з.і. про це не скажуть в єдиному телемарафоні.
Можливо, саме тому зачищається інформаційний простір!!! :(
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:09

  vitaliian написав:......
открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро.

Не надо открывать секреты. Тем более, не существующие.
С политбюро не общался, возможно они и устали. В народе были люди, ненавидевшие Сталина. Но для массы народа это было потрясением.
И, кстати, открыто о докладе Хрущева объявили открыто не сразу. Сначала были "закрытые письма ЦК", которые зачитывали на закрытых партсобраниях с предупреждением о неразглашении. И только позже объявили открыто всему народу и миру.
Это, кстати, нанесло очень сильный удар по мировому коммунистическому движению.

Народ рф и сейчас против войны с Украиной. "Бандеровцы ок, перекройте им газ, запретите всё украинское, но воевать зачем? ссориться со всем миром зачем?" - Примерно так там думает большинство. Желанием "воевать и навалять" горят пропагандисты, обиженный на путина диванный гиркин и отдельно упоротые радикалы (которые просят ядерных удЛНРаров).

А чтобы закончить войну нужно вернуть Крым и ордло и выплатить репарации. К этому мало кто морально готов, наверное понадобится 8 лет обратной пропаганды, чтобы политика который такое предложит не порвали на молекулы.

Естественно.
А у нас многие согласились бы год назад признать Д/ЛНР и отдать Крым даже при 100%-ой уверенности, что это обеспечит безопасность и мир для Украины?
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:12

  Bobua написав:
  juristkostya написав:
  Bobua написав:Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.

І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина.
Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами.
извините, но Гитлер неоднократно предпринимал попытки договориться с Британией о разделе сфер влияния. Вплоть до _публичных_радиообращений_ к народу и правительству Британии
Это все тщательно задокументировано и изучено.
Работайте с адекватными источниками и не ищите сенсаций там, где все давно изучено


Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії...
От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.


І твереза точка зору на нашу війну. Думка, що найважливіше зберегти військо, і виснажувати ворога обороною: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr

Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:13

Shaman
Я не побачив відповіді:
Коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:13

  Успіх написав:
  Bobua написав:Щодо фото -- я таки теж проти.
Там є будівля. Є час знімку. Існують супутн.фото. Припускаю, що можна все це співставити. І додати коригування в те, з чого вони стріляли...

1. Ну, будівлю я "обрізав"))
2. Час знімку НЕМА, так як я(а можливо і не я) записав відео, тоді вибрав 1 стоп-кадр, зробив скріншот, обрізав його - то який тут час/дата і т.п. фотки?!
3. Далі - яка, плять, кому різниця - що хтось виклав якесь фото з якогось поля, чи села?-невідомої дати?(тиждень-два-три/місяць/півтора/два тому зняте? Невідомо, чи там був/є фронт, чи просто випадково ракета туди потрапила?
І т.д. і т.п....
4. Чи, може, просто це фото взяте з просторів інтернету?!
5. Тим більше - у ВСІХ ВИМКНЕНА ГЕОЛОКАЦІЯ!!!

Тож ще раз - де тут кримінал?

Просто часто образливо, що багато всяких блоХерів виставляють і відео, і фото, і коментів кучу пишуть/розказують, де саме це - і їх, максимум, "насварять"/заставлять вибачитись і все...
А тут - простий солдат, який РЕАЛЬНО ризикує життям за нашу землю/за нашу свободу/за всіх нас... викладе НЕВІДОМЕ фото і... його можуть, напевно реально посадити...
Сумно, плять!©
  Bobua написав:Я от пишу так, аби не бути коригувальником.
Місць нема. Кількості, пропорцій -- нема

Так і я теж так пишу!


Я думаю, якщо з фото можна порахувати відстань до будівлі -- то воно небезпечне...

Втім, правда важлива. От, Остап Дроздов про це пише: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Але нинішня влада... Чи здатна вона взагалі сприймати правду? :( Для цього ж треба бути справді великими, гордими людьми, що не потребують "теплих ванн".
Bobua
 
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