Додано: Сер 25 тра, 2022 12:09

vitaliian написав: ......

открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро. ......открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро.

Народ рф и сейчас против войны с Украиной. "Бандеровцы ок, перекройте им газ, запретите всё украинское, но воевать зачем? ссориться со всем миром зачем?" - Примерно так там думает большинство. Желанием "воевать и навалять" горят пропагандисты, обиженный на путина диванный гиркин и отдельно упоротые радикалы (которые просят ядерных удЛНРаров).



А чтобы закончить войну нужно вернуть Крым и ордло и выплатить репарации. К этому мало кто морально готов, наверное понадобится 8 лет обратной пропаганды, чтобы политика который такое предложит не порвали на молекулы.

Не надо открывать секреты. Тем более, не существующие.С политбюро не общался, возможно они и устали. В народе были люди, ненавидевшие Сталина. Но для массы народа это было потрясением.И, кстати, открыто о докладе Хрущева объявили открыто не сразу. Сначала были "закрытые письма ЦК", которые зачитывали на закрытых партсобраниях с предупреждением о неразглашении. И только позже объявили открыто всему народу и миру.Это, кстати, нанесло очень сильный удар по мировому коммунистическому движению.Естественно.А у нас многие согласились бы год назад признать Д/ЛНР и отдать Крым даже при 100%-ой уверенности, что это обеспечит безопасность и мир для Украины?