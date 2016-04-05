К вопрос о политике и экономике. И заодно по повподу наших частых претензий к Западу. Совсем не уверен, что в случае нападения на каких-нибудь, к примеру, прибалтов весь народ Украины радостно поддержал бы идею снизить температуру в квартирах на несколько градусов и ходить дома в тёплой одежде.
Г-н Бироль призвал лидеров активизировать свои усилия по содействию энергосбережению. Он добавил, что простые шаги, такие как понижение температуры термостатов на несколько градусов, сэкономят значительное количество газа, равно как и ремонт зданий, чтобы сделать их более энергоэффективными. ...... Учитывая, что на Россию больше нельзя полагаться в плане поставок ископаемого топлива, г-н Тиммерманс сказал, что «нам нужно добиться гораздо большего в области энергосбережения».
andrijk777 написав:Shaman А можна почути коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?
а коли за останні 100 років в РФ народ жил хорошо?
эффективная система управления страной - это высокий уровень жизни граждан.
а так да, в определенные моменты - ускоренная индустриализация (и как следствие голодомор), построить Беломорканал или там золото на колыме добывать - жесткие централизованные методы могут казаться эффективными. почему казаться - поскольку основаны на тотальном подавлении и низком уровне жизни пресловутых пересичных
Bobua написав:Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.
І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина. Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами.
извините, но Гитлер неоднократно предпринимал попытки договориться с Британией о разделе сфер влияния. Вплоть до _публичных_радиообращений_ к народу и правительству Британии Это все тщательно задокументировано и изучено. Работайте с адекватными источниками и не ищите сенсаций там, где все давно изучено
Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії... От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.
Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством:законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які - провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, - не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, - не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, - не провели призов оперативного резерву, - не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, - не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, - не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, - не розгорнули армію на рубіжах оборони, - не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, - не покарали російську агентуру у керівництві краіни, - не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, - не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою. https://censor.net/ua/blogs/3343515/zak ... slujbovtsv
з.і. про це не скажуть в єдиному телемарафоні. Можливо, саме тому зачищається інформаційний простір!!!
vitaliian написав:...... открою секрет, Сталина ненавидели. Сколько народа прошло через мясорубку колхозов и лагерей? Большая любовь к Сталину - миф. Если б было иначе, Хрущёва разорвали бы на молекулы. Никитка тонко чувствовал настроения и знал что можно говорить на широкие массы. Не преувеличивайте его роль в истории, он сказал то, что думали все, но боялись говорить вслух. От Сталина все устали. И народ и политбюро.
Не надо открывать секреты. Тем более, не существующие. С политбюро не общался, возможно они и устали. В народе были люди, ненавидевшие Сталина. Но для массы народа это было потрясением. И, кстати, открыто о докладе Хрущева объявили открыто не сразу. Сначала были "закрытые письма ЦК", которые зачитывали на закрытых партсобраниях с предупреждением о неразглашении. И только позже объявили открыто всему народу и миру. Это, кстати, нанесло очень сильный удар по мировому коммунистическому движению.
Народ рф и сейчас против войны с Украиной. "Бандеровцы ок, перекройте им газ, запретите всё украинское, но воевать зачем? ссориться со всем миром зачем?" - Примерно так там думает большинство. Желанием "воевать и навалять" горят пропагандисты, обиженный на путина диванный гиркин и отдельно упоротые радикалы (которые просят ядерных удЛНРаров).
А чтобы закончить войну нужно вернуть Крым и ордло и выплатить репарации. К этому мало кто морально готов, наверное понадобится 8 лет обратной пропаганды, чтобы политика который такое предложит не порвали на молекулы.
Естественно. А у нас многие согласились бы год назад признать Д/ЛНР и отдать Крым даже при 100%-ой уверенности, что это обеспечит безопасность и мир для Украины?
Bobua написав:Навіть у совєцькі часи, попри всю цензуру не могли приховати правду про Гітлера.
І з отаких от пазликів складається дивна, незрозуміла картина. Виникає враження, ніби Гітлер пробував і пробував домовитись з бритами.
извините, но Гитлер неоднократно предпринимал попытки договориться с Британией о разделе сфер влияния. Вплоть до _публичных_радиообращений_ к народу и правительству Британии Это все тщательно задокументировано и изучено. Работайте с адекватными источниками и не ищите сенсаций там, где все давно изучено
Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії... От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.
Bobua написав:Щодо фото -- я таки теж проти. Там є будівля. Є час знімку. Існують супутн.фото. Припускаю, що можна все це співставити. І додати коригування в те, з чого вони стріляли...
1. Ну, будівлю я "обрізав")) 2. Час знімку НЕМА, так як я(а можливо і не я) записав відео, тоді вибрав 1 стоп-кадр, зробив скріншот, обрізав його - то який тут час/дата і т.п. фотки?! 3. Далі - яка, плять, кому різниця - що хтось виклав якесь фото з якогось поля, чи села?-невідомої дати?(тиждень-два-три/місяць/півтора/два тому зняте? Невідомо, чи там був/є фронт, чи просто випадково ракета туди потрапила? І т.д. і т.п.... 4. Чи, може, просто це фото взяте з просторів інтернету?! 5. Тим більше - у ВСІХ ВИМКНЕНА ГЕОЛОКАЦІЯ!!!