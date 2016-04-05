RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1140114111421143>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:18

  andrijk777 написав:Shaman
Я не побачив відповіді:
Коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?
полноценно никогда. Относительно успешен был НЭП, но слишком недолго, чтобы делать выводы.
juristkostya
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:18

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:-----------
ЛАД
Кстати, не подскажете, какие крылатые ракеты, от которых мы отказались, Вы имеете ввиду?
-----------
Была история, когда ракетами воздушного базирования рассчитались за газ. При Кучме ещё ...

Крылатыми ракетами?

Да, советскими Х-сколько-то-там

Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.
По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22347
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:20

  Bobua написав:Але нинішня влада... Чи здатна вона взагалі сприймати правду?

Постараемся сказать тактично:
Способна в той же мере, что и ее избиратели :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:22

  ЛАД написав:Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.
По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.
да, парочка стояла в полтавском музее стратегической авиации, но уже не летали, конечно ...
Впрочем, польза от этих ракет в наших руках могла быть в факте их отсутствия у РФ :-)
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 25 тра, 2022 12:23, всього редагувалось 2 разів.
juristkostya
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:23

[quote="5437982:sashaqbl
.....
Звичайно, в них навіть у лібералів вже глибоко вїлася трансльована пропагандою думка про фашизм в Україні.[/quote]
Это уже наши домыслы.
Правда, если говорить точнее о мысли, что у нас фашистская страна и власть у фашистов - в такое они не верят.
А так, действительно, фашизм и даже нацизм у нас есть, как и в очень многих странах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22347
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:23

  juristkostya написав:
Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....


Цікаво...
А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками?
У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??
Bobua
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 24.08.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27

  Bobua написав:
  juristkostya написав:
Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....


Цікаво...
А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками?
У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??

Искать ответ на этот вопрос надо в мемуарах Черчилля. Он не зря долго не мог решиться на союз со Сталиным, но, как мы теперь видим, все же посчитал коммунизм меньшим злом.
juristkostya
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27

  Shaman написав:.....
в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог.
повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется.
наблюдаемс :D

Съезд в Северодонецке был в 2004.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22347
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:29

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 тра, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:34

  ЛАД написав:А так, действительно, фашизм и даже нацизм у нас есть, как и в очень многих странах.

Cаме тому росія бореться з цим "фашизмом" на нашій території???

Цікаво, а модератор тут є, щоб забанити проросійського бота???
Здача території - так і відбувається, спочатку з інформаційної агресії. :!:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 тра, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22754
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1140114111421143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95484
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (124)
25.05.2022 14:05
ФОП (134)
25.05.2022 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.