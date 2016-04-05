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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:18
andrijk777 написав:Shaman
Я не побачив відповіді:
Коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?
полноценно никогда. Относительно успешен был НЭП, но слишком недолго, чтобы делать выводы.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:18
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
-----------ЛАД
Кстати, не подскажете, какие крылатые ракеты, от которых мы отказались, Вы имеете ввиду?
-----------
Была история, когда ракетами воздушного базирования рассчитались за газ. При Кучме ещё ...
Крылатыми ракетами?
Да, советскими Х-сколько-то-там
Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.
По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.
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ЛАД
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:20
Bobua написав:
Але нинішня влада... Чи здатна вона взагалі сприймати правду?
Постараемся сказать тактично:
Способна в той же мере, что и ее избиратели
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:22
ЛАД написав:
Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.
По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.
да, парочка стояла в полтавском музее стратегической авиации, но уже не летали, конечно ...
Впрочем, польза от этих ракет в наших руках могла быть в факте их отсутствия у РФ
Востаннє редагувалось juristkostya
в Сер 25 тра, 2022 12:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:23
[quote="5437982:sashaqbl
.....
Звичайно, в них навіть у лібералів вже глибоко вїлася трансльована пропагандою думка про фашизм в Україні.[/quote]
Это уже наши домыслы.
Правда, если говорить точнее о мысли, что у нас фашистская страна и власть у фашистов - в такое они не верят.
А так, действительно, фашизм и даже нацизм у нас есть, как и в очень многих странах.
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ЛАД
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:23
juristkostya написав:
Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....
Цікаво...
А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками?
У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??
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Bobua
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27
Bobua написав: juristkostya написав:
Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....
Цікаво...
А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками?
У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??
Искать ответ на этот вопрос надо в мемуарах Черчилля. Он не зря долго не мог решиться на союз со Сталиным, но, как мы теперь видим, все же посчитал коммунизм меньшим злом.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27
Shaman написав:
.....
в 2013 всякие ОРДО и ОРЛО тоже никто представить не мог.
повторюсь, Раша открыла ящик Пандоры, он к ней и вернется.
наблюдаемс
Съезд в Северодонецке был в 2004.
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ЛАД
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:29
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 25 тра, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:34
ЛАД написав:
А так, действительно, фашизм и даже нацизм у нас есть, как и в очень многих странах
.
Cаме тому росія бореться з цим "фашизмом" на нашій території???
Цікаво, а модератор тут є, щоб забанити проросійського бота???
Здача території - так і відбувається, спочатку з інформаційної агресії.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 25 тра, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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