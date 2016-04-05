Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які
Странно. По мере затягивания боевых действий на фронте обостряется внутриполитическая борьба в Украине. Вместо того чтобы объединиться вокруг Главнокомандующего до полной и безоговорочной победы.
Вы знаете, я уважаю Вас за то, что Вы в рядах ВСУ. Поэтому резко отвечать не хочу. Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги. Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы? Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов? Не надо писать глупости.
А что касается экономической катастрофы, то она у нас уже есть. Спасает нас сильная поддержка Запада.
то моя вера, что у нас в стране все получится, резко снижается
.ука, это в воюющей стране...
Что Вас удивляет? Надо просто без доказательств поверить в показания Медведчука? Дело открыто давно, расследование идёт, свидетелей/участников надо опрашивать. Естественно, вызывают тех, кто может что-то знать. Вас или меня вызывать по такому делу смысла нет.