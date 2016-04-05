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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1140114111421143
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Юрій Бутусов

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які

Странно. По мере затягивания боевых действий на фронте обостряется внутриполитическая борьба в Украине. Вместо того чтобы объединиться вокруг Главнокомандующего до полной и безоговорочной победы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:44

  Zebra написав:Подозрительно Либо пропал 23 февраля последний раз заходил, говорил вроде, что обзавелся домиком в пригороде Киева.

Либо писал, что едет воевать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:53

  andrijk777 написав:Shaman
Я не побачив відповіді:
Коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?

понял, надо отвечать просто: за останні 100 років в РФ не було ефективної системи управління.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:55

  Bobua написав:.......
Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії...
От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.


І твереза точка зору на нашу війну. Думка, що найважливіше зберегти військо, і виснажувати ворога обороною: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr

Вы знаете, я уважаю Вас за то, что Вы в рядах ВСУ.
Поэтому резко отвечать не хочу.
Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги.
Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы?
Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов?
Не надо писать глупости.

А что касается экономической катастрофы, то она у нас уже есть. Спасает нас сильная поддержка Запада.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:00

  Shaman написав:а вот когда я читаю такие новости

СБУ викликала Авакова, Яценюка і Турчинова на допит у "вугільній" справі

то моя вера, что у нас в стране все получится, резко снижается :(

.ука, это в воюющей стране...

Что Вас удивляет?
Надо просто без доказательств поверить в показания Медведчука?
Дело открыто давно, расследование идёт, свидетелей/участников надо опрашивать. Естественно, вызывают тех, кто может что-то знать. Вас или меня вызывать по такому делу смысла нет. :)
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