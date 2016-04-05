Либо производил впечатление человека который вполне контролирует свою судьбу, а вот Козак походу совсем пропал в своём Донецке...
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:24
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:29
По фото Успиха ничего определить нельзя. Не видел ни одной его фотографии, которая хоть чем-то могла помочь врагу.
Правда необходима.
Но по Вышей ссылке немного непонятно под какой мост должен стать Зеленский.
Вы знаете, я прекрасно понимаю, что солдату в окопе всегда кажется, что наверху идиоты и/или предатели, которые сидят в тепле, жрут ложками красную (или даже чёрную) икру т ничего не делают. А то, что делают, всё делают неправильно.
Но поверьте, что это не всегда так. Я бы сегодня не хотел оказаться на месте Зеленского. В окопе проще.
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:32
Я бы поддержал законопроект если не о расстреле пана Бутусова, то о предложении ему заткнуться до окончания войны.
Если сегодня заняться всем этим, то можно сразу подписывать капитуляцию. А потом узнать, что значительная часть обвинений (если не все) необоснованны.
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:37
что вас удивляет? Неэффективная гос машина привела к развалу империи (отвалились Польша, Финляндия, часть Китая). Потом неэффективная гос машина привела к развалу Союза (отвалились "союзные республики").
Экстраполируя эту картину, очередное отпочкование от РФ национальных окраин тоже вполне возможно как результат общей неэффективности гос аппарата
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:38
Для начала Андрею и Шаману стоило бы определить, что такое "эффективная система управления". Или хотя бы привести пример страны, в которой, по их мнению, такая существует.
Я, честно говоря, таких не вижу. Есть получше, есть похуже, но действительно эффективной не вижу.
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:41
Слава Успіху!
Згоден, що в окопі все просто. Я про це (неймовірна вигідність праці "окопником") навіть допис писав, але його чомусь знесли (може бояться напливу людей у військкомати ) На ФБ ще має бути. #ХронікиЗубажіння
Також вважаю, що керівники країни мають отримувати грандіозні зарплати. Для того, аби генії хотіли йти керувати країнами..., а не власними корпораціями.
Але коли влада тримається не на власній геніальності, а завдяки заморочуванню людей і забороні опозиції, і якщо ще й народ буде відкладати всю правду "на колись на потім..." -- то це якийсь сумний шлях. Що погано скінчиться.
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:41
Нацизма в Союзе точно не было.
Геноцида после войны тоже.
P.s. У нас (и не только у нас) многие термины начали употребляться просто как ругательства. Как, например, когда кого-то называют пидорасом, то часто (как правило) совсем не имеют ввиду, что он гей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 тра, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:42
Резніков пояснив, як нараховуватимуть зарплатню військовим
За червень 64,5 млрд грн
Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.
За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.
Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.
розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.
Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.
Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.
Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам
У травні військовим ЗСУ сумарно нарахували 51 млрд гривень, а в червні таких виплат буде - 64,5 млрд грн. Резніков зазначив, що у 2021 році приблизно таку суму заплатили за весь рік.
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