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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114111421143114411451146>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:24

  edvardd написав:Либо писал, что едет воевать...

Либо производил впечатление человека который вполне контролирует свою судьбу, а вот Козак походу совсем пропал в своём Донецке...
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:29

  Bobua написав:...........
Я думаю, якщо з фото можна порахувати відстань до будівлі -- то воно небезпечне...

Втім, правда важлива. От, Остап Дроздов про це пише: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Але нинішня влада... Чи здатна вона взагалі сприймати правду? :( Для цього ж треба бути справді великими, гордими людьми, що не потребують "теплих ванн".

По фото Успиха ничего определить нельзя. Не видел ни одной его фотографии, которая хоть чем-то могла помочь врагу.

Правда необходима.
Но по Вышей ссылке немного непонятно под какой мост должен стать Зеленский.
Вы знаете, я прекрасно понимаю, что солдату в окопе всегда кажется, что наверху идиоты и/или предатели, которые сидят в тепле, жрут ложками красную (или даже чёрную) икру т ничего не делают. А то, что делают, всё делают неправильно.
Но поверьте, что это не всегда так. Я бы сегодня не хотел оказаться на месте Зеленского. В окопе проще.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:32

  V2 написав:Юрій Бутусов

12 год ·

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які
.....

Я бы поддержал законопроект если не о расстреле пана Бутусова, то о предложении ему заткнуться до окончания войны.
Если сегодня заняться всем этим, то можно сразу подписывать капитуляцию. А потом узнать, что значительная часть обвинений (если не все) необоснованны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:...В окопе проще.
Проще быть солдатом, не имея ответственности, выполнять команды сверху. В других случаях приходится переживать и следить за своими подчинёнными, просчитывать возможные варианты и т. п.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:37

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:понял, надо отвечать просто: за останні 100 років в РФ не було ефективної системи управління.

Тобто в РФ(СРСР) 100 років не було ефективної системи управління і тут, О ДИВО, в 2022 році з'являється Shaman і заявляє що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ в РФ неефективна система управління. :D
І не просто заявляє, а на основі цієї унікальної і нікому невідомої до сих пір інформації робить висновок що РФ розпадеться:
viewtopic.php?p=5437913#p5437913
Проти таких геніальних і глибоко аналітичних аргументів не попреш.
Занавес.
что вас удивляет? Неэффективная гос машина привела к развалу империи (отвалились Польша, Финляндия, часть Китая). Потом неэффективная гос машина привела к развалу Союза (отвалились "союзные республики").
Экстраполируя эту картину, очередное отпочкование от РФ национальных окраин тоже вполне возможно как результат общей неэффективности гос аппарата
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:38

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Shaman
Я не побачив відповіді:
Коли в РФ(СРСР) за останні 100 років була ефективна система управління?
полноценно никогда. Относительно успешен был НЭП, но слишком недолго, чтобы делать выводы.

Для начала Андрею и Шаману стоило бы определить, что такое "эффективная система управления". Или хотя бы привести пример страны, в которой, по их мнению, такая существует.
Я, честно говоря, таких не вижу. Есть получше, есть похуже, но действительно эффективной не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:41

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Я думаю, якщо з фото можна порахувати відстань до будівлі -- то воно небезпечне...

Втім, правда важлива. От, Остап Дроздов про це пише: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr
Але нинішня влада... Чи здатна вона взагалі сприймати правду? :( Для цього ж треба бути справді великими, гордими людьми, що не потребують "теплих ванн".

По фото Успиха ничего определить нельзя. Не видел ни одной его фотографии, которая хоть чем-то могла помочь врагу.

Правда необходима.
Но по Вышей ссылке немного непонятно под какой мост должен стать Зеленский.
Вы знаете, я прекрасно понимаю, что солдату в окопе всегда кажется, что наверху идиоты и/или предатели, которые сидят в тепле, жрут ложками красную (или даже чёрную) икру т ничего не делают. А то, что делают, всё делают неправильно.
Но поверьте, что это не всегда так. Я бы сегодня не хотел оказаться на месте Зеленского. В окопе проще.


Слава Успіху! :)

Згоден, що в окопі все просто. Я про це (неймовірна вигідність праці "окопником") навіть допис писав, але його чомусь знесли (може бояться напливу людей у військкомати :)) На ФБ ще має бути. #ХронікиЗубажіння :)

Також вважаю, що керівники країни мають отримувати грандіозні зарплати. Для того, аби генії хотіли йти керувати країнами..., а не власними корпораціями.

Але коли влада тримається не на власній геніальності, а завдяки заморочуванню людей і забороні опозиції, і якщо ще й народ буде відкладати всю правду "на колись на потім..." -- то це якийсь сумний шлях. Що погано скінчиться. :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:41

  Bobua написав:
  juristkostya написав:
Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....


Цікаво...
А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками?
У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??

Нацизма в Союзе точно не было.
Геноцида после войны тоже.

P.s. У нас (и не только у нас) многие термины начали употребляться просто как ругательства. Как, например, когда кого-то называют пидорасом, то часто (как правило) совсем не имеют ввиду, что он гей. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 тра, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:42

Резніков пояснив, як нараховуватимуть зарплатню військовим

За червень 64,5 млрд грн

Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.

За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.

Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.

Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам

У травні військовим ЗСУ сумарно нарахували 51 млрд гривень, а в червні таких виплат буде - 64,5 млрд грн. Резніков зазначив, що у 2021 році приблизно таку суму заплатили за весь рік.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/25/7348440/
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:46

Frant
Если человек дурак, то это надолго.
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