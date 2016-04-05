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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11421143114411451146>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:47

ЛАД
Питання не в Бутусові, а в президентських посіпаках, які роблять все для того, щоб зруйнувати єдність!
Бутусов лише показав іншу сторону медалі, сказавши слугам езоповою мовою - "МАЙТЕ СОВІСТЬ!"
Востаннє редагувалось V2 в Сер 25 тра, 2022 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:48

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії.
А звідки організуються великі частини?..

гипотетически - если все начнется валится по взрослому.

первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят ;)

Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал.
Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.

и да европейская часть раши со столицей в Москве

видите, сколько частей получилось?
скажите фантастика? - поживем, увидим...

Я можу зрозуміти, як готовий регіон, що має владу та організацію може працювати самостійно. А хто як і коли буде займатися об'єднанням купи різних регіонів рф у великі організовані частини?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:48

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  juristkostya написав:
Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....


Цікаво...
А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками?
У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??

Нацизма в Союзе точно не было.
Геноцида после войны тоже.

Тут сложная история.
Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди.
И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил.
Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Нацизма в Союзе точно не было.
Геноцида после войны тоже.


Дивно ви читаєте історію України!!!
Після війни за незалежність у 1920-х роках, рашисти влаштували і голодомор, і репресії проти українців.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:51

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії.
А звідки організуються великі частини?..

гипотетически - если все начнется валится по взрослому.

первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят ;)

Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал.
Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.

и да европейская часть раши со столицей в Москве

видите, сколько частей получилось?
скажите фантастика? - поживем, увидим...

Я можу зрозуміти, як готовий регіон, що має владу та організацію може працювати самостійно. А хто як і коли буде займатися об'єднанням купи різних регіонів рф у великі організовані частини?..

С формальной точки зрения, условная Белгородская область имеет те же элементы государственности, что и любая "национальная республика".
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:53

  Howl написав:
  ЛАД написав:...В окопе проще.
Проще быть солдатом, не имея ответственности, выполнять команды сверху. В других случаях приходится переживать и следить за своими подчинёнными, просчитывать возможные варианты и т. п.

Я об этом и написал.
Лейтенанту, капитану,... тоже проще, чем президенту.
Чем выше, тем больше ответственность. А ошибки во время войны выходят боком гораздо быстрее и сильнее, чем в мирное время.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:56

  V2 написав:
  ЛАД написав:Нацизма в Союзе точно не было.
Геноцида после войны тоже.


Дивно ви читаєте історію України!!!
Після війни за незалежність у 1920-х роках, рашисти влаштували і голодомор, і репресії проти українців.
голода и репрессий в той стране хватило на всех....
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:58

  V2 написав:
  ЛАД написав:Нацизма в Союзе точно не было.
Геноцида после войны тоже.


Дивно ви читаєте історію України!!!
Після війни за незалежність у 1920-х роках, рашисти влаштували і голодомор, і репресії проти українців.

Я написал о второй мировой войне. Вы, вроде, говорили о союзе Великобритании и СССР. Других союзов, кроме 2-й мировой между ними за последние 100 лет не было. Не надо менять тему на ходу.
Сталинские репрессии были против всех народов независимо от национальности. Там был совсем другой принцип.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:58

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Востаннє редагувалось VLSV в Сер 25 тра, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.
По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.
Порезали часть сами, и часть отдали за долги по газу России, и теперь по нам с наших самолетов нашими ракетами фигачат https://site.ua/sergey.zelinsky/kak-rez ... ei-i72361p
В сентябре 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией, согласно которому в уплату украинского долга за поставленный природный газ ($285 млн) РФ передавалось восемь Ту-160, три Ту-95МС и около 600 крылатых ракет Х-55. С ноября 1999 года за три месяца эти восемь Ту-160 перелетели на авиабазу Энгельс.
В общей сложности Украина после распада Союза получила сорок тяжелых стратегических бомбардировщиков. Сама Украина намеревается переоборудовать два Ту-95 в разведчики, в том числе и по Договору об открытом небе. Еще два самолета станут музейными экспонатами. Остальные, в соответствии с требованиями Договора СТАРТ-I, по словам генерала, будут уничтожены до конца 2001 года. За американские деньги на нужды ядерного разоружения бывших советских республик. В свое время тяжелые бомбардировщики Ту-160 разрабатывались для того, чтобы наносить ракетно-ядерные удары по территории Соединенных Штатов. До этого времени в России было только 6 таких самолетов. Впоследствии к ним прибавятся еще 8 Ту-160 из Украины. На вопрос о том, не выражали ли представители США обеспокоенность по поводу того, что самолеты Украина передает России, а не уничтожает, Виктор Стрельников сказал: «Они, конечно, ничего не высказывают. Они же дипломаты. Но мы действуем в пределах действующих соглашений. И они понимают, что с экономической точки зрения Украине это выгодно».
Востаннє редагувалось VLSV в Сер 25 тра, 2022 14:14, всього редагувалось 2 разів.
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