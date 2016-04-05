Додано: Сер 25 тра, 2022 14:01

ЛАД написав: Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.

По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны. Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160.По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.

Порезали часть сами, и часть отдали за долги по газу России, и теперь по нам с наших самолетов нашими ракетами фигачатВ сентябре 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией, согласно которому в уплату украинского долга за поставленный природный газ ($285 млн) РФ передавалось восемь Ту-160, три Ту-95МС и около 600 крылатых ракет Х-55. С ноября 1999 года за три месяца эти восемь Ту-160 перелетели на авиабазу Энгельс.В общей сложности Украина после распада Союза получила сорок тяжелых стратегических бомбардировщиков. Сама Украина намеревается переоборудовать два Ту-95 в разведчики, в том числе и по Договору об открытом небе. Еще два самолета станут музейными экспонатами. Остальные, в соответствии с требованиями Договора СТАРТ-I, по словам генерала, будут уничтожены до конца 2001 года. За американские деньги на нужды ядерного разоружения бывших советских республик. В свое время тяжелые бомбардировщики Ту-160 разрабатывались для того, чтобы наносить ракетно-ядерные удары по территории Соединенных Штатов. До этого времени в России было только 6 таких самолетов. Впоследствии к ним прибавятся еще 8 Ту-160 из Украины. На вопрос о том, не выражали ли представители США обеспокоенность по поводу того, что самолеты Украина передает России, а не уничтожает, Виктор Стрельников сказал: «Они, конечно, ничего не высказывают. Они же дипломаты. Но мы действуем в пределах действующих соглашений. И они понимают, что с экономической точки зрения Украине это выгодно».