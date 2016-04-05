sergey_sryvkin написав:Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії. А звідки організуються великі частини?..
гипотетически - если все начнется валится по взрослому.
первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят
Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал. Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.
и да европейская часть раши со столицей в Москве
видите, сколько частей получилось? скажите фантастика? - поживем, увидим...
Я можу зрозуміти, як готовий регіон, що має владу та організацію може працювати самостійно. А хто як і коли буде займатися об'єднанням купи різних регіонів рф у великі організовані частини?..
juristkostya написав: Вина Британии, что она даже теоретически не видела себя за столом переговоров с нацистами? Ну да .....
Цікаво... А чому ж вона тоді сіла за стіл переговорів з москвинськими нацистами-фашистами-геноцидниками? У чому, хоч на гріш, це був кращий вибір??
Нацизма в Союзе точно не было. Геноцида после войны тоже.
Тут сложная история. Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди. И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил. Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....
sergey_sryvkin написав:Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії. А звідки організуються великі частини?..
гипотетически - если все начнется валится по взрослому.
первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят
Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал. Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.
и да европейская часть раши со столицей в Москве
видите, сколько частей получилось? скажите фантастика? - поживем, увидим...
Я можу зрозуміти, як готовий регіон, що має владу та організацію може працювати самостійно. А хто як і коли буде займатися об'єднанням купи різних регіонів рф у великі організовані частини?..
С формальной точки зрения, условная Белгородская область имеет те же элементы государственности, что и любая "национальная республика".
ЛАД написав:Нацизма в Союзе точно не было. Геноцида после войны тоже.
Дивно ви читаєте історію України!!! Після війни за незалежність у 1920-х роках, рашисти влаштували і голодомор, і репресії проти українців.
Я написал о второй мировой войне. Вы, вроде, говорили о союзе Великобритании и СССР. Других союзов, кроме 2-й мировой между ними за последние 100 лет не было. Не надо менять тему на ходу. Сталинские репрессии были против всех народов независимо от национальности. Там был совсем другой принцип.
ЛАД написав:Возможно и отдали. Но носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95,Ту-160. По-моему, у нас таких нет. Так что эти ракеты для нас были совершенно бесполезны.
Порезали часть сами, и часть отдали за долги по газу России, и теперь по нам с наших самолетов нашими ракетами фигачат https://site.ua/sergey.zelinsky/kak-rez ... ei-i72361p В сентябре 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией, согласно которому в уплату украинского долга за поставленный природный газ ($285 млн) РФ передавалось восемь Ту-160, три Ту-95МС и около 600 крылатых ракет Х-55. С ноября 1999 года за три месяца эти восемь Ту-160 перелетели на авиабазу Энгельс. В общей сложности Украина после распада Союза получила сорок тяжелых стратегических бомбардировщиков. Сама Украина намеревается переоборудовать два Ту-95 в разведчики, в том числе и по Договору об открытом небе. Еще два самолета станут музейными экспонатами. Остальные, в соответствии с требованиями Договора СТАРТ-I, по словам генерала, будут уничтожены до конца 2001 года. За американские деньги на нужды ядерного разоружения бывших советских республик. В свое время тяжелые бомбардировщики Ту-160 разрабатывались для того, чтобы наносить ракетно-ядерные удары по территории Соединенных Штатов. До этого времени в России было только 6 таких самолетов. Впоследствии к ним прибавятся еще 8 Ту-160 из Украины. На вопрос о том, не выражали ли представители США обеспокоенность по поводу того, что самолеты Украина передает России, а не уничтожает, Виктор Стрельников сказал: «Они, конечно, ничего не высказывают. Они же дипломаты. Но мы действуем в пределах действующих соглашений. И они понимают, что с экономической точки зрения Украине это выгодно».
Востаннє редагувалось VLSV в Сер 25 тра, 2022 14:14, всього редагувалось 2 разів.