V2 написав:ЛАД Питання не в Бутусові, а в президентських посіпаках, які роблять все для того, щоб зруйнувати єдність! Бутусов лише показав іншу сторону медалі, сказавши слугам езоповою мовою - "МАЙТЕ СОВІСТЬ!"
Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли. У меня вообще есть вопросы по этому делу. То, о чём говорил Медведчук, вроде как экономические преступления, а его обвиняют в измене родине. На чём основано такое обвинение, не слышал. Если Вам попадалось, буду благодарен.
Вы знаете, я уважаю Вас за то, что Вы в рядах ВСУ. Поэтому резко отвечать не хочу. Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги. Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы? Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов? Не надо писать глупости.
А что касается экономической катастрофы, то она у нас уже есть. Спасает нас сильная поддержка Запада.
А тепер я спробую порівняти: 1) Під владою Московії у "мирний час" ГолодоМори (21-22рр, 32-33рр), "розстріляне відродження", терор...; причому -- укрів вбивали всюди. Не лише в УРСР, але і на Кубані, Поволжі... А от під владою Німеччини -- голодомору не було... У військовий час! Селянам солдати платили за їжу. Дітям давали цукерки... 2) Московія вивозила укрів у табори. І там майже всі вмирали. Німці вивозили укрів до себе, давали норм.умови праці. А потім, після війни, ще й була змога втекти на Захід...
От уявіть фантастику -- Вас засилають у минуле. Блокують здатність говорити москвинською мовою і розповідати про майбутнє. На вигляд -- будете укр.селянином. Який період виберете? 32-33рр; чи 42-44рр; чи 46-47рр? От якщо чесно?
Я ще розумію якби нині й досі був "мир", якби 9травня Зеленський провів парад тут, і ще й поїхав у Москву -- ще раз глянути в очі. Але після Бучі? Після чого, як нам показали маленький шматочок історії в реал.часі. Показали, як все було насправді у ті 1930-ті Невже і досі є якісь ілюзії??
ЛАД написав:Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли. У меня вообще есть вопросы по этому делу. То, о чём говорил Медведчук, вроде как экономические преступления, а его обвиняют в измене родине. На чём основано такое обвинение, не слышал. Если Вам попадалось, буду благодарен.
Думаю, що тут інше. Бутусов відреагував на законопроект, який та зареєструвала, щоб дозволити офіцерам розстрілювати солдат в окопах. І на який вже відреагувала рашапропаганда.
ЛАД написав:Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли.
Форсировать расследование, пока не обменяли - безусловно надо. Беда в том, что здесь мы наблюдаем форсированное создание инфоповодов, переключение внимания общества и политическую борьбу. Согласитесь, сам факт записи ролика ничего не говорит о реальном ходе следствия.
Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.
За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.
Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.
розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.
Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.
Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.
Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам
Он для чого ви підняли знову цю тему?)) Мене вже тут за неї сварять!
Тому ще раз коротко: Нам всім порахували однаково(80К+) - винятком були лише ті, хто виїзджав з області на пару днів(відвозили додому 200го) - то їм за ці дні відмінусували з/п. Але виходить "нестиковочка" з вищенаписаним☝️ Резніковим. Так, як в квітні, деякі з наших хлопці побували на вогневій 2 тижні, деякі - 1 тиждень(і я в тому числі), а деякі - зовсім там не були(сиділи в глибокому тилу)
Вы знаете, я уважаю Вас за то, что Вы в рядах ВСУ. Поэтому резко отвечать не хочу. Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги. Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы? Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов? Не надо писать глупости.
А что касается экономической катастрофы, то она у нас уже есть. Спасает нас сильная поддержка Запада.
А тепер я спробую порівняти: 1) Під владою Московії у "мирний час" ГолодоМори (21-22рр, 32-33рр), "розстріляне відродження", терор...; причому -- укрів вбивали всюди. Не лише в УРСР, але і на Кубані, Поволжі... А от під владою Німеччини -- голодомору не було... У військовий час! Селянам солдати платили за їжу. Дітям давали цукерки... 2) Московія вивозила укрів у табори. І там майже всі вмирали. Німці вивозили укрів до себе, давали норм.умови праці. А потім, після війни, ще й була змога втекти на Захід...
От уявіть фантастику -- Вас засилають у минуле. Блокують здатність говорити москвинською мовою і розповідати про майбутнє. На вигляд -- будете укр.селянином. Який період виберете? 32-33рр; чи 42-44рр; чи 46-47рр? От якщо чесно?
Я ще розумію якби нині й досі був "мир", якби 9травня Зеленський провів парад тут, і ще й поїхав у Москву -- ще раз глянути в очі. Але після Бучі? Після чого, як нам показали маленький шматочок історії в реал.часі. Показали, як все було насправді у ті 1930-ті Невже і досі є якісь ілюзії??
а теперь сравните отношение Сталина и Гитлера к евреям, цыганам. Выводы получатся прямо обратными.
ЛАД написав:Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги. Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы? Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов? Не надо писать глупости.
А у Вас Совок Головного Мозку... Ви дійсно вірите що диктатура протрималась би ? Просто згадайте дві постаті Франко Піночет.... І того і того обзивали фашистами і нацистами.... Але тепер Чілі і Іспанія - точно краще живуть ніж будь який осколок бувшого СРСР з її лидинолюбними вождями типу Сталіна, і найсправедливішою ідеологією типу соціалізм/комунізм...
Shaman написав:понял, надо отвечать просто: за останні 100 років в РФ не було ефективної системи управління.
Тобто в РФ(СРСР) 100 років не було ефективної системи управління і тут, О ДИВО, в 2022 році з'являється Shaman і заявляє що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ в РФ неефективна система управління. І не просто заявляє, а на основі цієї унікальної і нікому невідомої до сих пір інформації робить висновок що РФ розпадеться: viewtopic.php?p=5437913#p5437913 Проти таких геніальних і глибоко аналітичних аргументів не попреш. Занавес.
вот вы к чему вели
уже ответили выше, что неэффективной система была всегда, но та степень деградации, которая есть сейчас - все намного хуже. плюс маленькая победоносная война, из которой не знают как выбраться. если бы не нападение на Украину как вызов всему цивилизованному миру - Раша еще бы долго могла барахтаться - там сами решили ускорить все процессы.
а вообще когда диктатура ищет спасение в маленькой победоносной войне - их же вагон и тележка. чем обычно это заканчивается - тоже известно. как ни странно, история ходит по кругу. каждый очередной диктатор думает, что он уникальный
juristkostya написав:..... Тут сложная история. Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди. И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил. Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....
Вы немного забыли даты. Если говорить о Великобритании, то Ваши аргументы можно принять. Тут они могли опираться только на оценки идеологий и рисков. Если говорить конкретно о Черчилле, то у него вариантов уже особо не было. Он стал премьером 10 мая 1940 - уже после захвата Дании и Норвегии и одновременно с вторжением в Бельгию, Данию и Люксембург. Даже Первым Лордом Адмиралтейства он был назначен 3 сентября 1939 - одновременно с объявлением войны с Германией.