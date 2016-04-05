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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1143114411451146>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:02

  ЛАД написав:Сталинские репрессии были против всех народов независимо от национальности. Там был совсем другой принцип.

Справедливости ради, национальный критерий тоже применялся. Но украинцы в этом плане сильно не единственные и, насколько я могу судить, не больше всех пострадавшие.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:04

  V2 написав:ЛАД
Питання не в Бутусові, а в президентських посіпаках, які роблять все для того, щоб зруйнувати єдність!
Бутусов лише показав іншу сторону медалі, сказавши слугам езоповою мовою - "МАЙТЕ СОВІСТЬ!"

Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли.
У меня вообще есть вопросы по этому делу. То, о чём говорил Медведчук, вроде как экономические преступления, а его обвиняют в измене родине. На чём основано такое обвинение, не слышал. Если Вам попадалось, буду благодарен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:08

  ЛАД написав:
  Bobua написав:.......
Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії...
От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.


І твереза точка зору на нашу війну. Думка, що найважливіше зберегти військо, і виснажувати ворога обороною: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr

Вы знаете, я уважаю Вас за то, что Вы в рядах ВСУ.
Поэтому резко отвечать не хочу.
Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги.
Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы?
Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов?
Не надо писать глупости.

А что касается экономической катастрофы, то она у нас уже есть. Спасает нас сильная поддержка Запада.


Я просто порівнюю коричневий і червоний фашизм.
Бабченко теж так робить. Але у нього слова переконливіші. :)
А ще -- він, зд., вважає їх злом однакового рівня: https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... rdc=1&_rdr


А тепер я спробую порівняти:
1) Під владою Московії у "мирний час" ГолодоМори (21-22рр, 32-33рр), "розстріляне відродження", терор...; причому -- укрів вбивали всюди. Не лише в УРСР, але і на Кубані, Поволжі...
А от під владою Німеччини -- голодомору не було... У військовий час! Селянам солдати платили за їжу. Дітям давали цукерки...
2) Московія вивозила укрів у табори. І там майже всі вмирали.
Німці вивозили укрів до себе, давали норм.умови праці. А потім, після війни, ще й була змога втекти на Захід...

От уявіть фантастику -- Вас засилають у минуле. Блокують здатність говорити москвинською мовою і розповідати про майбутнє. На вигляд -- будете укр.селянином.
Який період виберете? 32-33рр; чи 42-44рр; чи 46-47рр?
От якщо чесно?



Я ще розумію якби нині й досі був "мир", якби 9травня Зеленський провів парад тут, і ще й поїхав у Москву -- ще раз глянути в очі.
Але після Бучі? Після чого, як нам показали маленький шматочок історії в реал.часі. Показали, як все було насправді у ті 1930-ті
Невже і досі є якісь ілюзії?? :(
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли.
У меня вообще есть вопросы по этому делу. То, о чём говорил Медведчук, вроде как экономические преступления, а его обвиняют в измене родине. На чём основано такое обвинение, не слышал. Если Вам попадалось, буду благодарен.

Думаю, що тут інше. Бутусов відреагував на законопроект, який та зареєструвала, щоб дозволити офіцерам розстрілювати солдат в окопах. І на який вже відреагувала рашапропаганда.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:13

  ЛАД написав:Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли.

Форсировать расследование, пока не обменяли - безусловно надо. Беда в том, что здесь мы наблюдаем форсированное создание инфоповодов, переключение внимания общества и политическую борьбу.
Согласитесь, сам факт записи ролика ничего не говорит о реальном ходе следствия.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:14

Вибачте, але це не я підняв цю тему))

  jump написав:За червень 64,5 млрд грн

Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.

За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.

Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.

Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам

У травні військовим ЗСУ сумарно нарахували 51 млрд гривень, а в червні таких виплат буде - 64,5 млрд грн. Резніков зазначив, що у 2021 році приблизно таку суму заплатили за весь рік.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/25/7348440/

Он для чого ви підняли знову цю тему?))
Мене вже тут за неї сварять! :D

Тому ще раз коротко:
Нам всім порахували однаково(80К+) - винятком були лише ті, хто виїзджав з області на пару днів(відвозили додому 200го) - то їм за ці дні відмінусували з/п.
Але виходить "нестиковочка" з вищенаписаним☝️ Резніковим.
Так, як в квітні, деякі з наших хлопці побували на вогневій 2 тижні, деякі - 1 тиждень(і я в тому числі), а деякі - зовсім там не були(сиділи в глибокому тилу)

п.с.
Цікаво, як прокоментує це Bobua?
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:16

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:.......
Найбільше мене дивує, що вони не домовились ще тоді про поділ Московії...
От тут може бути вина бритів. Ретельно прихована після поразки Гітлера.


І твереза точка зору на нашу війну. Думка, що найважливіше зберегти військо, і виснажувати ворога обороною: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... rdc=1&_rdr

Вы знаете, я уважаю Вас за то, что Вы в рядах ВСУ.
Поэтому резко отвечать не хочу.
Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги.
Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы?
Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов?
Не надо писать глупости.

А что касается экономической катастрофы, то она у нас уже есть. Спасает нас сильная поддержка Запада.


Я просто порівнюю коричневий і червоний фашизм.
Бабченко теж так робить. Але у нього слова переконливіші. :)
А ще -- він, зд., вважає їх злом однакового рівня: https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... rdc=1&_rdr


А тепер я спробую порівняти:
1) Під владою Московії у "мирний час" ГолодоМори (21-22рр, 32-33рр), "розстріляне відродження", терор...; причому -- укрів вбивали всюди. Не лише в УРСР, але і на Кубані, Поволжі...
А от під владою Німеччини -- голодомору не було... У військовий час! Селянам солдати платили за їжу. Дітям давали цукерки...
2) Московія вивозила укрів у табори. І там майже всі вмирали.
Німці вивозили укрів до себе, давали норм.умови праці. А потім, після війни, ще й була змога втекти на Захід...

От уявіть фантастику -- Вас засилають у минуле. Блокують здатність говорити москвинською мовою і розповідати про майбутнє. На вигляд -- будете укр.селянином.
Який період виберете? 32-33рр; чи 42-44рр; чи 46-47рр?
От якщо чесно?



Я ще розумію якби нині й досі був "мир", якби 9травня Зеленський провів парад тут, і ще й поїхав у Москву -- ще раз глянути в очі.
Але після Бучі? Після чого, як нам показали маленький шматочок історії в реал.часі. Показали, як все було насправді у ті 1930-ті
Невже і досі є якісь ілюзії?? :(
а теперь сравните отношение Сталина и Гитлера к евреям, цыганам. Выводы получатся прямо обратными.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но Вы подтверждаете мысль, что национализм сильно влияет на мозги.
Вы считаете, что под властью Гитлера Украина процветала бы?
Вы лично пошли бы в зондеркоманда и поддержали нацистов?
Не надо писать глупости.
А у Вас Совок Головного Мозку...
Ви дійсно вірите що диктатура протрималась би ?
Просто згадайте дві постаті
Франко
Піночет....
І того і того обзивали фашистами і нацистами....
Але тепер Чілі і Іспанія - точно краще живуть ніж будь який осколок бувшого СРСР з її лидинолюбними вождями типу Сталіна, і найсправедливішою ідеологією типу соціалізм/комунізм...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:18

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:понял, надо отвечать просто: за останні 100 років в РФ не було ефективної системи управління.

Тобто в РФ(СРСР) 100 років не було ефективної системи управління і тут, О ДИВО, в 2022 році з'являється Shaman і заявляє що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ в РФ неефективна система управління. :D
І не просто заявляє, а на основі цієї унікальної і нікому невідомої до сих пір інформації робить висновок що РФ розпадеться:
viewtopic.php?p=5437913#p5437913
Проти таких геніальних і глибоко аналітичних аргументів не попреш.
Занавес.

вот вы к чему вели :D

уже ответили выше, что неэффективной система была всегда, но та степень деградации, которая есть сейчас - все намного хуже. плюс маленькая победоносная война, из которой не знают как выбраться. если бы не нападение на Украину как вызов всему цивилизованному миру - Раша еще бы долго могла барахтаться - там сами решили ускорить все процессы.

а вообще когда диктатура ищет спасение в маленькой победоносной войне - их же вагон и тележка. чем обычно это заканчивается - тоже известно. как ни странно, история ходит по кругу. каждый очередной диктатор думает, что он уникальный
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:19

  juristkostya написав:.....
Тут сложная история.
Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди.
И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил.
Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....

Вы немного забыли даты.
Если говорить о Великобритании, то Ваши аргументы можно принять. Тут они могли опираться только на оценки идеологий и рисков.
Если говорить конкретно о Черчилле, то у него вариантов уже особо не было. Он стал премьером 10 мая 1940 - уже после захвата Дании и Норвегии и одновременно с вторжением в Бельгию, Данию и Люксембург.
Даже Первым Лордом Адмиралтейства он был назначен 3 сентября 1939 - одновременно с объявлением войны с Германией.
ЛАД
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