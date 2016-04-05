Shaman написав:понял, надо отвечать просто: за останні 100 років в РФ не було ефективної системи управління.
Тобто в РФ(СРСР) 100 років не було ефективної системи управління і тут, О ДИВО, в 2022 році з'являється Shaman і заявляє що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ в РФ неефективна система управління. І не просто заявляє, а на основі цієї унікальної і нікому невідомої до сих пір інформації робить висновок що РФ розпадеться: viewtopic.php?p=5437913#p5437913 Проти таких геніальних і глибоко аналітичних аргументів не попреш. Занавес.
У Вас якось ум за разум -зачепився.. 1 СРСР існував 70 років+ виграв дві війни(громадянську і Другу Світову) 2 В 1990 виявилось що а - досягнення збудовані на костях і крові зеками - закінчились б - а іншої ефективної системи керування комуністична ідеологія не знає..
Совок впав... То в нього була ефективна чи не ефективна модель керування? Як не я а 70 років він простояв?
sergey_sryvkin написав:Окремі регіони можуть заявляти про вихід зі складу московії. А звідки організуються великі частини?..
гипотетически - если все начнется валится по взрослому.
первые -Саха-Якутия - там же полезных ископаемых до фига. если гешефт с этого только якутам - там же ОАЭ будет. Вы скажете - сколько тех якутов? так есть же соседи. если там появится миллион узкоглазых ополченцев - кто там будет разбирать, на каком диалекте они говорят
Дальний Восток, Западная Сибирь-Урал. Кавказ, Кубань, все эти Башкирии и Татарстаны - тут может быть веселуха.
и да европейская часть раши со столицей в Москве
видите, сколько частей получилось? скажите фантастика? - поживем, увидим...
Я можу зрозуміти, як готовий регіон, що має владу та організацію може працювати самостійно. А хто як і коли буде займатися об'єднанням купи різних регіонів рф у великі організовані частини?..
вы задаете конкретные вопросы, на которые нет ответа когда начнет валиться, как и при развале Совка, - опять же никто не понимал, как все пройдет - жизнь покажет.
больше идет дискуссия, насколько вероятен развал вообще. я считаю очень даже вероятен. мы еще все увидим - горизонт событий небольшой
ЛАД написав:Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли. У меня вообще есть вопросы по этому делу. То, о чём говорил Медведчук, вроде как экономические преступления, а его обвиняют в измене родине. На чём основано такое обвинение, не слышал. Если Вам попадалось, буду благодарен.
Думаю, що тут інше. Бутусов відреагував на законопроект, який та зареєструвала, щоб дозволити офіцерам розстрілювати солдат в окопах. І на який вже відреагувала рашапропаганда.
Не вижу связи. И этот законопроект уже отозван. Наши депутаты изображают бурную деятельность. "- Что может быть хуже дурака? - Дурак с инициативой."
ЛАД написав:Сталинские репрессии были против всех народов независимо от национальности. Там был совсем другой принцип.
А можна з цього місця якось поточніше? Така проста пропозиція Можете вивести кількість загинувших/репресованих в привязці до кожної національності окремо Наприклад таку табличку ( я останній стовпчик заповню навскидку) Національність__Загальна кількість_кількість репресованих__% репресованих Кримські татари_________________________________________________80% Чеченці_________________________________________________________60% Українці________________________________________________________40% ..... росіяни__________________________________________________________5%
Цього буде достатньо щоб заявити про геноцид в СРСР?
juristkostya написав:..... Тут сложная история. Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди. И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил. Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....
Вы немного забыли даты. Если говорить о Великобритании, то Ваши аргументы можно принять. Тут они могли опираться только на оценки идеологий и рисков. Если говорить конкретно о Черчилле, то у него вариантов уже особо не было. Он стал премьером 10 мая 1940 - уже после захвата Дании и Норвегии и одновременно с вторжением в Бельгию, Данию и Люксембург. Даже Первым Лордом Адмиралтейства он был назначен 3 сентября 1939 - одновременно с объявлением войны с Германией.
честно говоря, не понял, с каким из моих тезисов вы не согласны
Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.
За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.
Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.
розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.
Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.
Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.
Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам
Он для чого ви підняли знову цю тему?)) Мене вже тут за неї сварять!
Тому ще раз коротко: Нам всім порахували однаково(80К+) - винятком були лише ті, хто виїзджав з області на пару днів(відвозили додому 200го) - то їм за ці дні відмінусували з/п. Але виходить "нестиковочка" з вищенаписаним☝️ Резніковим. Так, як в квітні, деякі з наших хлопці побували на вогневій 2 тижні, деякі - 1 тиждень(і я в тому числі), а деякі - зовсім там не були(сиділи в глибокому тилу)
п.с. Цікаво, як прокоментує це Bobua?
Та я ж так і писав, що то Клондайк. Але це ж фінфорум. Люди дратуються, мабуть, що майже все пропустили. А хтось ще й потратився, мабуть, на виїзд за кордони... Тому #ХронікиЗубажіння тепер в ФБ.
Хоча, ще може бути, що платили і за квітень і за поч.травня? Треба вимагати зарплатні "розрахункові аркуші" -- там мало би бути все розписано.