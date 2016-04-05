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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:00
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли.
У меня вообще есть вопросы по этому делу. То, о чём говорил Медведчук, вроде как экономические преступления, а его обвиняют в измене родине. На чём основано такое обвинение, не слышал. Если Вам попадалось, буду благодарен.
Думаю, що тут інше. Бутусов відреагував на законопроект, який та зареєструвала, щоб дозволити офіцерам розстрілювати солдат в окопах. І на який вже відреагувала рашапропаганда.
Не вижу связи.
И этот законопроект уже отозван.
Наши депутаты изображают бурную деятельность.
"- Что может быть хуже дурака?
- Дурак с инициативой."
я предпологал там одному идиоту это в голову пришло-но нет они меня не разочаровали-там авторов человек 10 минимум список. Там есть и Третьякова которая называла детей родителей получающих соцвыплаты НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫМИ
. Моё мнение таково-пусть бы создали депутатский батальон и сами опробовали этот закон на себе
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:03
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не вижу ничего другого, кроме Медведчука о Порошенко. Но это дело было затеяно давно. Возможно, сегодня не следовало форсировать. Но опять же, возможно, торопятся пока Медведчук у нас и его не обменяли.
Форсировать расследование, пока не обменяли - безусловно надо. Беда в том, что здесь мы наблюдаем форсированное создание инфоповодов, переключение внимания общества и политическую борьбу.
Согласитесь, сам факт записи ролика ничего не говорит о реальном ходе следствия.
С этим согласен. Записать, может, и надо. А вот выкладывать в широкий эфир было не нужно.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:06
Investor_K написав:
І не забудьте на потреби ЗСУ переказ зробити, як це роблять усі патріоти.
В перші дні війни - я, майже, з усіх своїх карток переказав "залишкові кошти" на допомогу ЗСУ
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:06
Успіх написав:
.....
Але виходить "нестиковочка" з вищенаписаним☝️ Резніковим.
Так, як в квітні
, деякі з наших хлопці побували на вогневій 2 тижні, деякі - 1 тиждень(і я в тому числі), а деякі - зовсім там не були(сиділи в глибокому тилу)
Резникова Вы процитировали:
розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.
Значит, так у вас издавались приказы - не совсем соответственно реальности.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:10
Вообще интересно, я как-то почитал Достоевского, еще до 14 года, и для меня как-то бьіло очевидно, что он просто писал о том, что русня не люди.
Как в нем умудряются находить культуру я вообще не понимаю.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:16
ЛАД написав:
Значит, так у вас издавались приказы - не совсем соответственно реальности
Так в тому то й ДИВИНА, що записували РЕТЕЛЬНО ВСІХ(!) - хто/куди і насікли днів їде, і де саме перебуває!
Тому і дивно, що так однаково понараховували🤔
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:20
Успіх написав: ЛАД написав:
Значит, так у вас издавались приказы - не совсем соответственно реальности
Так в тому то й ДИВИНА, що записували РЕТЕЛЬНО ВСІХ(!) - хто/куди і насікли днів їде, і де саме перебуває!
Тому і дивно, що так однаково понараховували🤔
Записували куди? На клаптик чи у бойовий наказ?
Возможен, конечно, вариант, что бухгалтер решил упростить себе жизнь и, чтобы не считать каждому бойцу отдельно, посчитал всем одинаково.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:21
Shaman написав: sergey_sryvkin написав:
Я можу зрозуміти, як готовий регіон, що має владу та організацію може працювати самостійно. А хто як і коли буде займатися об'єднанням купи різних регіонів рф у великі організовані частини?..
вы задаете конкретные вопросы, на которые нет ответа
когда начнет валиться, как и при развале Совка, - опять же никто не понимал, как все пройдет - жизнь покажет.
больше идет дискуссия, насколько вероятен развал вообще. я считаю очень даже вероятен. мы еще все увидим - горизонт событий небольшой
Ну рано чи пізно розвалиться. Я сперечався з думкою про три великі частини. Одна велика частина може бути навколо маскви, а решта, на мою думку, не можуть бути великими
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:26
juristkostya написав:
то вас удивляет? Неэффективная гос машина привела к развалу империи (отвалились Польша, Финляндия, часть Китая). Потом неэффективная гос машина привела к развалу Союза (отвалились "союзные республики").
Экстраполируя эту картину, очередное отпочкование от РФ национальных окраин тоже вполне возможно как результат общей неэффективности гос аппарата
Мене дивує Shaman
і його аргументи.
Щодо ваших аргументів. Не зрозумів головної причини:
"Неэффективная гос машина" чи "отпочкование национальных окраин" є головним
. Чи потрібні 2 умови відразу?
І питання в догонку: а в РФ є "национальные окраины" окрім Чечні(Кавказу)?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:30
Shaman написав:
больше идет дискуссия, насколько вероятен развал вообще. я считаю очень даже вероятен. мы еще все увидим - горизонт событий небольшой
Горизонт подій (англ. event horizon) — уявна гіперповерхня в просторі-часі, яка відділяє ті точки простору-часу, звідки світло може потрапити до спостерігача, від тих, звідки світло потрапити до спостерігача не може.
Горизонт подій виникає навколо чорних дір, для яких друга космічна швидкість перевищує швидкість світла.
Жодна подія за горизонтом подій не може вплинути на спостерігача, оскільки такий вплив означав би порушення принципу причинності. З точки зору зовнішнього спостерігача будь-яке тіло наближатиметься до горизонту подій нескінченно довго.
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