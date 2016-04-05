Додано: Сер 25 тра, 2022 16:00

Сегодня три месяца со дня начала широкомасштабной войны с россией. Многие международные компании ушли с российского и беларусского рынка. На них давила мировая общественность, это репутационные риски и все такое. Потому мы каждый день слышим, как та или иная компания закрывает или продает свой бизнес в россии. Украинцы каждый день напоминают им, что работать с россией - токсичная история.Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги.Кто «отличился»:Parimatch – компания открыто продолжает работать в беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии россии против Украины. В россии лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются. Явно все мутноКонти – кондитерская компания. Компания владеет кондитерской фабрикой в Курской области «Конти-Рус». Продукция бренда реализуется на территории россии.Всеми любимый Roshen – продукция доступна в магазинах в беларуси и россии. О чем свидетельствуют фотографии очевидцевMake UP – косметическая компания, продолжающая работу в россии. Вакансии доступны на сайтах поиска работы.Однако сайт временно не доступен.Компании Хортица и Оболонь публично заявили, что отзывают свои бренды и с российского рынка. Однако и пиво Оболонь и водка Хортица по-прежнему доступны в магазинах Ашан, Переросток и прочих торговых сетях РФиии.Можно дополнять!!!