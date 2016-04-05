juristkostya написав:Тут сложная история. Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди. И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил. Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....
Це що за брєд? Британія вже 2 роки у війні з Рейхом, Гітлер бомбить Лондон і "выбор у Черчилля был совсем неочевидный"? А що були якісь "інші варіанти" у Черчіля?
Дума и Совфед за один день отменили возрастной предел для контрактников Теперь заключить первый контракт смогут россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 — при условии, что не достигли пенсионного возраста.
А так же пытается по схеме Дыры раздать гражданство:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.
Сегодня три месяца со дня начала широкомасштабной войны с россией. Многие международные компании ушли с российского и беларусского рынка. На них давила мировая общественность, это репутационные риски и все такое. Потому мы каждый день слышим, как та или иная компания закрывает или продает свой бизнес в россии. Украинцы каждый день напоминают им, что работать с россией - токсичная история. Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги. Кто «отличился»: Parimatch – компания открыто продолжает работать в беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии россии против Украины. В россии лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются. Явно все мутно Конти – кондитерская компания. Компания владеет кондитерской фабрикой в Курской области «Конти-Рус». Продукция бренда реализуется на территории россии. https://kontirus.ru Всеми любимый Roshen – продукция доступна в магазинах в беларуси и россии. О чем свидетельствуют фотографии очевидцев https://telegraf.com.ua/.../5702877-viy ... reshkoda-v Make UP – косметическая компания, продолжающая работу в россии. Вакансии доступны на сайтах поиска работы. https://hh.ru/employer/5077987 Однако сайт временно не доступен. https://makeupstore.ru/ Компании Хортица и Оболонь публично заявили, что отзывают свои бренды и с российского рынка. Однако и пиво Оболонь и водка Хортица по-прежнему доступны в магазинах Ашан, Переросток и прочих торговых сетях РФиии. https://decanter.ru/khortytsa. https://norman-retail.ru/catalog/10963/catl11755/9128/ Можно дополнять!!!