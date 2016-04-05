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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1140114111421143
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:35

  juristkostya написав:Тут сложная история.
Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди.
И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил.
Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....

Це що за брєд? Британія вже 2 роки у війні з Рейхом, Гітлер бомбить Лондон і "выбор у Черчилля был совсем неочевидный"?
А що були якісь "інші варіанти" у Черчіля?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:48

  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:Либо писал, что едет воевать...

Либо производил впечатление человека который вполне контролирует свою судьбу, а вот Козак походу совсем пропал в своём Донецке...

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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скребут по сусекам резервы:
    Дума и Совфед за один день отменили возрастной предел для контрактников
    Теперь заключить первый контракт смогут россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 — при условии, что не достигли пенсионного возраста.
А так же пытается по схеме Дыры раздать гражданство:
    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:00

Сегодня три месяца со дня начала широкомасштабной войны с россией. Многие международные компании ушли с российского и беларусского рынка. На них давила мировая общественность, это репутационные риски и все такое. Потому мы каждый день слышим, как та или иная компания закрывает или продает свой бизнес в россии. Украинцы каждый день напоминают им, что работать с россией - токсичная история.
Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги.
Кто «отличился»:
Parimatch – компания открыто продолжает работать в беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии россии против Украины. В россии лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются. Явно все мутно
Конти – кондитерская компания. Компания владеет кондитерской фабрикой в Курской области «Конти-Рус». Продукция бренда реализуется на территории россии. https://kontirus.ru
Всеми любимый Roshen – продукция доступна в магазинах в беларуси и россии. О чем свидетельствуют фотографии очевидцев https://telegraf.com.ua/.../5702877-viy ... reshkoda-v
Make UP – косметическая компания, продолжающая работу в россии. Вакансии доступны на сайтах поиска работы. https://hh.ru/employer/5077987 Однако сайт временно не доступен. https://makeupstore.ru/
Компании Хортица и Оболонь публично заявили, что отзывают свои бренды и с российского рынка. Однако и пиво Оболонь и водка Хортица по-прежнему доступны в магазинах Ашан, Переросток и прочих торговых сетях РФиии. https://decanter.ru/khortytsa. https://norman-retail.ru/catalog/10963/catl11755/9128/
Можно дополнять!!!
edvardd
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