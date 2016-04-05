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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1141114211431144>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:35

  juristkostya написав:Тут сложная история.
Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди.
И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил.
Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....

Це що за брєд? Британія вже 2 роки у війні з Рейхом, Гітлер бомбить Лондон і "выбор у Черчилля был совсем неочевидный"?
А що були якісь "інші варіанти" у Черчіля?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:48

  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:Либо писал, что едет воевать...

Либо производил впечатление человека который вполне контролирует свою судьбу, а вот Козак походу совсем пропал в своём Донецке...

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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скребут по сусекам резервы:
    Дума и Совфед за один день отменили возрастной предел для контрактников
    Теперь заключить первый контракт смогут россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 — при условии, что не достигли пенсионного возраста.
А так же пытается по схеме Дыры раздать гражданство:
    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:00

Сегодня три месяца со дня начала широкомасштабной войны с россией. Многие международные компании ушли с российского и беларусского рынка. На них давила мировая общественность, это репутационные риски и все такое. Потому мы каждый день слышим, как та или иная компания закрывает или продает свой бизнес в россии. Украинцы каждый день напоминают им, что работать с россией - токсичная история.
Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги.
Кто «отличился»:
Parimatch – компания открыто продолжает работать в беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии россии против Украины. В россии лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются. Явно все мутно
Конти – кондитерская компания. Компания владеет кондитерской фабрикой в Курской области «Конти-Рус». Продукция бренда реализуется на территории россии. https://kontirus.ru
Всеми любимый Roshen – продукция доступна в магазинах в беларуси и россии. О чем свидетельствуют фотографии очевидцев https://telegraf.com.ua/.../5702877-viy ... reshkoda-v
Make UP – косметическая компания, продолжающая работу в россии. Вакансии доступны на сайтах поиска работы. https://hh.ru/employer/5077987 Однако сайт временно не доступен. https://makeupstore.ru/
Компании Хортица и Оболонь публично заявили, что отзывают свои бренды и с российского рынка. Однако и пиво Оболонь и водка Хортица по-прежнему доступны в магазинах Ашан, Переросток и прочих торговых сетях РФиии. https://decanter.ru/khortytsa. https://norman-retail.ru/catalog/10963/catl11755/9128/
Можно дополнять!!!
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:11

Те, що мріяв помацати Успіх, вже надійшло та працює на позиціях 8) Зокрема, 777 та ін. Херсонці, тримайтеся, про вас не тільки думають, але й діяти почали 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:23

  fler написав:Те, що мріяв помацати Успіх, вже надійшло та працює на позиціях 8) Зокрема, 777 та ін. Херсонці, тримайтеся, про вас не тільки думають, але й діяти почали 8)

Це і є анонсована учора гарна новина?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:31

  jump написав:За червень 64,5 млрд грн

Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.

За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.

Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.

Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам

У травні військовим ЗСУ сумарно нарахували 51 млрд гривень, а в червні таких виплат буде - 64,5 млрд грн. Резніков зазначив, що у 2021 році приблизно таку суму заплатили за весь рік.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/25/7348440/

т.е. дополнительных выплат - 45-50 ярдов грн в месяц. средние выплаты по статье зп в 2021 - 43 млрд в месяц. рост существенный.
теперь минфин должен думать, за счет чего закрывать эти выплаты.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:37

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:больше идет дискуссия, насколько вероятен развал вообще. я считаю очень даже вероятен. мы еще все увидим - горизонт событий небольшой ;)

Горизонт подій (англ. event horizon) — уявна гіперповерхня в просторі-часі, яка відділяє ті точки простору-часу, звідки світло може потрапити до спостерігача, від тих, звідки світло потрапити до спостерігача не може.


Горизонт подій виникає навколо чорних дір, для яких друга космічна швидкість перевищує швидкість світла.

Жодна подія за горизонтом подій не може вплинути на спостерігача, оскільки такий вплив означав би порушення принципу причинності. З точки зору зовнішнього спостерігача будь-яке тіло наближатиметься до горизонту подій нескінченно довго.

убедили - некорректное использование термина :)

тогда - эти события наступят в обозримом будущем
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:39

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.
Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.
Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:
1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.
Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.
2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.
Який варіант виберете ви?

На місці Патрушева? Звісно другий. Срали вони на рівень життя населення

Давайте я задам вам питання, а ви добре подумайте:
Що важливіше для Путіна, Патрушева, Шойгу і тому подібних: збереження їх влади чи розширення території РФ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:05

Свято наближається!© ;)

  fler написав:Те, що мріяв помацати Успіх, вже надійшло та працює на позиціях 8) Зокрема, 777 та ін. Херсонці, тримайтеся, про вас не тільки думають, але й діяти почали 8)

Аааа, от чому і в нас "плани змінились"👍 :D - значить буде "прикриття"👍

А тим часом, наші хлопці почистили/змастили "те, що і було" - і готуються до....🤫
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