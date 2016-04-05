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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 тра, 2022 17:10
Росіяни почали закріплюватися на окупованому півдні України
РФ будує третю лінію оборони і розвідка визнала, що це свідчить про їх намір залишитися там надовгоhttps://zaxid.net/rosiyani_pochali_zakr ... i_n1543399
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