Shaman написав:теперь минфин должен думать, за счет чего закрывать эти выплаты.
мда, $2 млрд долларов в месяц... это себестоимость 333 крыталых ракет Калибр. Только на зарплату ЗСУ за 3 месяца войны ушла себестоимость производства 1000 крылатых ракет, которые бы испепелили столицу и бункеры врага в ответ 24 февраля
а теперь эта борьба неготовившихся к войне, свернувших ракетные программы, заявлявших что надо "просто перестать стрелять" - где взять деньги
Shaman написав: а почему Вы думаете, что сейчас никто и нигде не планирует свои НР на территории Раши и не ждет удобного момента?
Потому что я знаю что происходит в РФ, какие процессы там преобладают, чем живет общество, те или иные слои, а не живу несбыточными мечтами. К сожалению там не только про НР никто не помышляет, но и оппозиции как таковой нет. Есть небольшой слой думающих, читающих Навального и материалы его фонда. Некоторые чешут за коммунистов, якобы путинцы все украли, но не более.
Zebra написав:а теперь эта борьба неготовившихся к войне, свернувших ракетные программы, заявлявших что надо "просто перестать стрелять" - где взять деньги
Во-первых, без этой фразы Зе не избрали бы. Во-вторых,: если бы мы развернули производство крылатых ракет, думаете, фюрер на это бы спокойно смотрел? Он бы поднял такой хай, что "западные партнеры" потребовали бы немедленно свернуть производство, чтобы не раздражать своего "друга Володю" и "не нагнетать обстановку".