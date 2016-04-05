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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1142114311441145>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:10

Росіяни почали закріплюватися на окупованому півдні України
РФ будує третю лінію оборони і розвідка визнала, що це свідчить про їх намір залишитися там надовго

https://zaxid.net/rosiyani_pochali_zakr ... i_n1543399
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:42

  jump написав:Росіяни почали закріплюватися на окупованому півдні України
РФ будує третю лінію оборони і розвідка визнала, що це свідчить про їх намір залишитися там надовго

https://zaxid.net/rosiyani_pochali_zakr ... i_n1543399

Якщо путін спростив роздачу паспортів, значить рішення про анексію прийнято остаточно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:44

  fler написав:Те, що мріяв помацати Успіх, вже надійшло та працює на позиціях 8) Зокрема, 777 та ін. Херсонці, тримайтеся, про вас не тільки думають, але й діяти почали 8)

Огромное искреннее спасибо за такую приятную новость :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:52

  Shaman написав:теперь минфин должен думать, за счет чего закрывать эти выплаты.

мда, $2 млрд долларов в месяц...
это себестоимость 333 крыталых ракет Калибр.
Только на зарплату ЗСУ за 3 месяца войны ушла себестоимость производства 1000 крылатых ракет, которые бы испепелили столицу и бункеры врага в ответ 24 февраля

а теперь эта борьба неготовившихся к войне, свернувших ракетные программы, заявлявших что надо "просто перестать стрелять" - где взять деньги
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:56

  Shaman написав:
а почему Вы думаете, что сейчас никто и нигде не планирует свои НР на территории Раши и не ждет удобного момента? ;)
Потому что я знаю что происходит в РФ, какие процессы там преобладают, чем живет общество, те или иные слои, а не живу несбыточными мечтами. К сожалению там не только про НР никто не помышляет, но и оппозиции как таковой нет. Есть небольшой слой думающих, читающих Навального и материалы его фонда. Некоторые чешут за коммунистов, якобы путинцы все украли, но не более.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:свернувших ракетные программы

Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:01

  Zebra написав:а теперь эта борьба неготовившихся к войне, свернувших ракетные программы, заявлявших что надо "просто перестать стрелять" - где взять деньги

Во-первых, без этой фразы Зе не избрали бы.
Во-вторых,: если бы мы развернули производство крылатых ракет, думаете, фюрер на это бы спокойно смотрел? Он бы поднял такой хай, что "западные партнеры" потребовали бы немедленно свернуть производство, чтобы не раздражать своего "друга Володю" и "не нагнетать обстановку".
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:04

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:свернувших ракетные программы

Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?
Нельзя свернтуть то чего не было :) Товарищ любитель пороха, вот и вещает.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:10

  Zebra написав:Якщо путін спростив роздачу паспортів, значить рішення про анексію прийнято остаточно.
а что были варианты? что то же нужно выдать за победу. Кроме того вместе с паспортом вручат и повестку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:19

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Якщо путін спростив роздачу паспортів, значить рішення про анексію прийнято остаточно.
а что были варианты? что то же нужно выдать за победу. Кроме того вместе с паспортом вручат и повестку.

На фоне новостей из ДыРы и массового нытья, что их используют как пушечное мясо, кол-во желающих получить гражданство заметно уменьшится, особенно среди мужского населения.
alex_dvornichenko
 
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