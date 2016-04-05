В конце мая на полигонах сразу пяти областей Беларуси планируется проведение практических действий подразделений белорусских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Речь идет о территории Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
Министр финансов Канады Христя Фриланд говорит, что попавшие под санкции российские олигархи хотят добровольно пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины, в обмен на отмену санкций. Такое предложение Фриланд озвучила на встрече «Большой семерки», сообщает немецкое издание Handelsblatt.
"Такое соглашение может предложить определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад спасает себя от дебатов вокруг экспроприации, а российские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", - пишет издание .
По словам Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов.
"Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала своим шестерым коллегам по министерству, что получает звонки от российских олигархов, которые были в санкционных списках Запада и были очень недовольны этим", - говорится в материале.
Указывается, что причиной такой инициативы российских богачей является не только неудобство ограничений на поездки и замораживание активов.
"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.
Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?
Нельзя свернтуть то чего не было Товарищ любитель пороха, вот и вещает.
наверно порох разминировал чонгар и просрал херсонскую и запорожскую области и после угрозы вторжения в 2021 году не построил линию обороны, а строил дороги там де, чтоб русня как на боллидах до мариуполя пролетела
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 25 тра, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.