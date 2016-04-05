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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1142114311441145
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:25

Цікаво де вони візьмуть скільки танкістів
Там потрібно 4 чоловіки на танк, 3 уже не обійдеться, бо комусь потрібно заряджати
Росія почала перекидати давні T-62, які хотіла утилізувати ще в 2013-му (відео)
https://www.unian.ua/russianworld/rosiy ... 41153.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:27

опять учения?

В конце мая на полигонах сразу пяти областей Беларуси планируется проведение практических действий подразделений белорусских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Речь идет о территории Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

По имеющейся информации, в течение мероприятий собираются снять с хранения вооружения и военную технику, а также совершить марши.
https://zn.ua/UKRAINE/na-polihonakh-pja ... b-vsu.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:34

попавшие под санкции российские олигархи хотят добровольно

Министр финансов Канады Христя Фриланд говорит, что попавшие под санкции российские олигархи хотят добровольно пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины, в обмен на отмену санкций. Такое предложение Фриланд озвучила на встрече «Большой семерки», сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Такое соглашение может предложить определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад спасает себя от дебатов вокруг экспроприации, а российские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", - пишет издание .

По словам Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов.

"Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала своим шестерым коллегам по министерству, что получает звонки от российских олигархов, которые были в санкционных списках Запада и были очень недовольны этим", - говорится в материале.

Указывается, что причиной такой инициативы российских богачей является не только неудобство ограничений на поездки и замораживание активов.

"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.


https://zn.ua/ECONOMICS/rossijskie-olih ... ktsij.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36

  otg написав:
  Ukrainian написав:
  Zebra написав:свернувших ракетные программы

Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?
Нельзя свернтуть то чего не было :) Товарищ любитель пороха, вот и вещает.

наверно порох разминировал чонгар и просрал херсонскую и запорожскую области и после угрозы вторжения в 2021 году не построил линию обороны, а строил дороги там де, чтоб русня как на боллидах до мариуполя пролетела
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 25 тра, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
...

"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.


https://zn.ua/ECONOMICS/rossijskie-olih ... ktsij.html


Зрозуміти та пробачити?
GALeon
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