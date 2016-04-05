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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1143114411451146>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:25

Цікаво де вони візьмуть скільки танкістів
Там потрібно 4 чоловіки на танк, 3 уже не обійдеться, бо комусь потрібно заряджати
Росія почала перекидати давні T-62, які хотіла утилізувати ще в 2013-му (відео)
https://www.unian.ua/russianworld/rosiy ... 41153.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:27

опять учения?

В конце мая на полигонах сразу пяти областей Беларуси планируется проведение практических действий подразделений белорусских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Речь идет о территории Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

По имеющейся информации, в течение мероприятий собираются снять с хранения вооружения и военную технику, а также совершить марши.
https://zn.ua/UKRAINE/na-polihonakh-pja ... b-vsu.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:34

попавшие под санкции российские олигархи хотят добровольно

Министр финансов Канады Христя Фриланд говорит, что попавшие под санкции российские олигархи хотят добровольно пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины, в обмен на отмену санкций. Такое предложение Фриланд озвучила на встрече «Большой семерки», сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Такое соглашение может предложить определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад спасает себя от дебатов вокруг экспроприации, а российские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", - пишет издание .

По словам Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов.

"Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала своим шестерым коллегам по министерству, что получает звонки от российских олигархов, которые были в санкционных списках Запада и были очень недовольны этим", - говорится в материале.

Указывается, что причиной такой инициативы российских богачей является не только неудобство ограничений на поездки и замораживание активов.

"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.


https://zn.ua/ECONOMICS/rossijskie-olih ... ktsij.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36

  otg написав:
  Ukrainian написав:
  Zebra написав:свернувших ракетные программы

Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?
Нельзя свернтуть то чего не было :) Товарищ любитель пороха, вот и вещает.

наверно порох разминировал чонгар и просрал херсонскую и запорожскую области и после угрозы вторжения в 2021 году не построил линию обороны, а строил дороги там де, чтоб русня как на боллидах до мариуполя пролетела
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 25 тра, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
...

"Олигархи также критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля", - отмечает издание.


https://zn.ua/ECONOMICS/rossijskie-olih ... ktsij.html


Зрозуміти та пробачити?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Украине введут визовый режим для россиян

Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру проработать вопрос.

«На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», - заявил президент Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:45

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:свернувших ракетные программы

Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?


Юкрейніан з іншої планети?

Вільха-М
Вперше про проєкт «Вільха» президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч».
22 березня 2016 року були проведені перші випробування ракети. На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.
У жовтні 2018 року генеральний директор КБ «Луч» Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс «Вільха» прийнято на озброєння Збройних Сил України та направлено в серійне виробництво — відповідний договір вже укладений.

"Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
https://defence-ua.com/news/u_genshtabi ... -2169.html

01.10.2021 21:21
https://www.5.ua/ukrayina/deiaki-rechi- ... 56465.html
Міністерство оборони цього року не витратило на оборону кошти, які були виділені з бюджету. Зокрема, не закуплені дивізіони "Нептун" , не закуплено жодного ракетного комплексу "Стугна" та саботуються випробування "Вільхи". Про це розповів у програмі "Політклуб" Віталія Портникова на "5 каналі" ветеран, голова Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай.


"І тільки тому, що владу перехопили представники опозиційних сил "Європейської Солідарності" і "Голосу", в Державне оборонне замовлення було рекомендовано Міноборони внести закупівлю пускових до протитанкових ракетних установок "Стугна" і "Корса", бо, як виявилося, 2,5 роки "зеленої" влади відбувся якийсь дикий перекіс, що оборонка закупала ракети, але чомусь геть не запускала пускові. Пускових зараз практично немає, а ці засоби потрібні, аби зупиняти в разі чого танки і бронетехніку. І тільки зараз завдяки опозиції внесено рекомендації в оборонне замовлення. Це показує, наскільки Зеленському потрібні державницькі люди, які про це думають", – сказала Чорновол.
Нагадаємо, секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов повідомляв, що державне оборонне замовлення не виконується третій рік, до того ж влада зупинила випуск зброї, якої потребує українська армія.
10.01.22
https://www.5.ua/polityka/na-ostannomu- ... 65089.html

Нагадаємо, директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман повідомив, що з початку року підприємство не отримує фінансування, а в Держоборонзамовленні на 2020-й рік не передбачені кошти на реалізацію його програм. Через це завод уже звільнив 687 працівників, якщо найближчим часом кошти не надійдуть, будуть звільнені ще 190.
https://defence-ua.com/people_and_compa ... i-492.html

Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020
"Оборонка" кричить"SOS". Але пошепки…
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... i-607.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:40

  Ukrainian написав: В твого земляка Кучми було два президентських терміни що він зробив для зміцнення обороноздатності України ?
Отдал ракеты, которые очень бы пригодились сейчас. Типа те которые Зе свернул :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 20:41

  GALeon написав:В Украине введут визовый режим для россиян

Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру проработать вопрос.

«На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», - заявил президент Украины.
Честно говоря думал вообще прикроют. Какие нафиг визы, если разорваны дипотношения?
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Ukrainian Як що Порошенко робив? Грошенята, бабосики, бабулетти НА ТРУБІ заробляв і кричав голосніше за усіх - Слава Україні!
roberto dark
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