Додано: Сер 25 тра, 2022 19:45

Ukrainian написав: Zebra написав: свернувших ракетные программы свернувших ракетные программы

Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ? Є деталі хто і коли це зробив? Кучма ? Кравчук? Ющенко ?

Юкрейніан з іншої планети?Вільха-МВперше про проєкт «Вільха» президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч».22 березня 2016 року були проведені перші випробування ракети. На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.У жовтні 2018 року генеральний директор КБ «Луч» Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс «Вільха» прийнято на озброєння Збройних Сил України та направлено в серійне виробництво — відповідний договір вже укладений."Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую.Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.01.10.2021 21:21Міністерство оборони цього року не витратило на оборону кошти, які були виділені з бюджету. Зокрема, не закуплені дивізіони "Нептун" , не закуплено жодного ракетного комплексу "Стугна" та саботуються випробування "Вільхи". Про це розповів у програмі "Політклуб" Віталія Портникова на "5 каналі" ветеран, голова Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай."І тільки тому, що владу перехопили представники опозиційних сил "Європейської Солідарності" і "Голосу", в Державне оборонне замовлення було рекомендовано Міноборони внести закупівлю пускових до протитанкових ракетних установок "Стугна" і "Корса", бо, як виявилося, 2,5 роки "зеленої" влади відбувся якийсь дикий перекіс, що оборонка закупала ракети, але чомусь геть не запускала пускові. Пускових зараз практично немає, а ці засоби потрібні, аби зупиняти в разі чого танки і бронетехніку. І тільки зараз завдяки опозиції внесено рекомендації в оборонне замовлення. Це показує, наскільки Зеленському потрібні державницькі люди, які про це думають", – сказала Чорновол.Нагадаємо, секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов повідомляв, що державне оборонне замовлення не виконується третій рік, до того ж влада зупинила випуск зброї, якої потребує українська армія.10.01.22Нагадаємо, директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман повідомив, що з початку року підприємство не отримує фінансування, а в Держоборонзамовленні на 2020-й рік не передбачені кошти на реалізацію його програм. Через це завод уже звільнив 687 працівників, якщо найближчим часом кошти не надійдуть, будуть звільнені ще 190.Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020"Оборонка" кричить"SOS". Але пошепки…