Там потрібно 4 чоловіки на танк, 3 уже не обійдеться, бо комусь потрібно заряджати
Росія почала перекидати давні T-62, які хотіла утилізувати ще в 2013-му (відео)
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:25
Цікаво де вони візьмуть скільки танкістів
Там потрібно 4 чоловіки на танк, 3 уже не обійдеться, бо комусь потрібно заряджати
Росія почала перекидати давні T-62, які хотіла утилізувати ще в 2013-му (відео)
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:27
опять учения?
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:34
попавшие под санкции российские олигархи хотят добровольно
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36
наверно порох разминировал чонгар и просрал херсонскую и запорожскую области и после угрозы вторжения в 2021 году не построил линию обороны, а строил дороги там де, чтоб русня как на боллидах до мариуполя пролетела
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 25 тра, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зрозуміти та пробачити?
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Украине введут визовый режим для россиян
Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру проработать вопрос.
«На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», - заявил президент Украины.
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:45
Юкрейніан з іншої планети?
Вільха-М
Вперше про проєкт «Вільха» президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро «Південне» та «Луч».
22 березня 2016 року були проведені перші випробування ракети. На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.
У жовтні 2018 року генеральний директор КБ «Луч» Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс «Вільха» прийнято на озброєння Збройних Сил України та направлено в серійне виробництво — відповідний договір вже укладений.
"Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
01.10.2021 21:21
Міністерство оборони цього року не витратило на оборону кошти, які були виділені з бюджету. Зокрема, не закуплені дивізіони "Нептун" , не закуплено жодного ракетного комплексу "Стугна" та саботуються випробування "Вільхи". Про це розповів у програмі "Політклуб" Віталія Портникова на "5 каналі" ветеран, голова Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай.
"І тільки тому, що владу перехопили представники опозиційних сил "Європейської Солідарності" і "Голосу", в Державне оборонне замовлення було рекомендовано Міноборони внести закупівлю пускових до протитанкових ракетних установок "Стугна" і "Корса", бо, як виявилося, 2,5 роки "зеленої" влади відбувся якийсь дикий перекіс, що оборонка закупала ракети, але чомусь геть не запускала пускові. Пускових зараз практично немає, а ці засоби потрібні, аби зупиняти в разі чого танки і бронетехніку. І тільки зараз завдяки опозиції внесено рекомендації в оборонне замовлення. Це показує, наскільки Зеленському потрібні державницькі люди, які про це думають", – сказала Чорновол.
Нагадаємо, секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов повідомляв, що державне оборонне замовлення не виконується третій рік, до того ж влада зупинила випуск зброї, якої потребує українська армія.
10.01.22
Нагадаємо, директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман повідомив, що з початку року підприємство не отримує фінансування, а в Держоборонзамовленні на 2020-й рік не передбачені кошти на реалізацію його програм. Через це завод уже звільнив 687 працівників, якщо найближчим часом кошти не надійдуть, будуть звільнені ще 190.
Казначейство блокує виплати на виготовлення озброєння за ДОЗ-2020
"Оборонка" кричить"SOS". Але пошепки…
Додано: Сер 25 тра, 2022 20:40
Додано: Сер 25 тра, 2022 20:41
Честно говоря думал вообще прикроют. Какие нафиг визы, если разорваны дипотношения?
Додано: Сер 25 тра, 2022 20:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Орки заявили что лупанули моторсич. Типа там где собирают двигатели для байриков. Боюсь что сегодня ни какое военное производство у нас невозможно. Когда то при совке планировали подземные цеха и заводы. Сейчас бы было бы само то.
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