За даними китайської митниці станом на 20 травня, імпорт російського скрапленого газу вже зріс на 80% порівняно з даними на аналогічний період роком раніше. І це попри те, що загальний імпорт Китаю зрідженого газу скоротився більш ніж на третину, оскільки блокування та інші обмеження промислової діяльності гасять внутрішній попит. Імпорт нафти у річному вимірі також зріс на 4% до 6,55 млн тонн, при цьому Росія досі поступається лише Саудівській Аравії у списку постачальників нафти для Китаю.
Загалом 72% від загального імпорту Китаю у квітні від його північного стратегічного партнера було пов’язано з енергетикою.
Що раптом зробило російську нафту такою привабливою для Китаю? Її дешевизна. За неофіційними даними, Китай жорстко диктує РФ цінові умови. Reuters повідомляє, що нині дисконт на барель нафти досягає $29, це приблизно 33% від ринкової ціни. Іншими словами, Китай сплачує РФ на третину менше ринкової вартості товару.
GALeon написав:В Украине введут визовый режим для россиян
Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру проработать вопрос.
«На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», - заявил президент Украины.
Честно говоря думал вообще прикроют. Какие нафиг визы, если разорваны дипотношения?
От і я про те ж гадаю: після фільтраційних концентраційних таборів для наших - ми ім лише зараз лише візовий режим , можливо, введемо ...
За даними китайської митниці станом на 20 травня, імпорт російського скрапленого газу вже зріс на 80% порівняно з даними на аналогічний період роком раніше. І це попри те, що загальний імпорт Китаю зрідженого газу скоротився більш ніж на третину, оскільки блокування та інші обмеження промислової діяльності гасять внутрішній попит. Імпорт нафти у річному вимірі також зріс на 4% до 6,55 млн тонн, при цьому Росія досі поступається лише Саудівській Аравії у списку постачальників нафти для Китаю.
Загалом 72% від загального імпорту Китаю у квітні від його північного стратегічного партнера було пов’язано з енергетикою.
Що раптом зробило російську нафту такою привабливою для Китаю? Її дешевизна. За неофіційними даними, Китай жорстко диктує РФ цінові умови. Reuters повідомляє, що нині дисконт на барель нафти досягає $29, це приблизно 33% від ринкової ціни. Іншими словами, Китай сплачує РФ на третину менше ринкової вартості товару.
Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
andrijk777 написав:Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться. Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший. Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій: 1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо. Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ. 2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись. Який варіант виберете ви?
На місці Патрушева? Звісно другий. Срали вони на рівень життя населення
Давайте я задам вам питання, а ви добре подумайте: Що важливіше для Путіна, Патрушева, Шойгу і тому подібних: збереження їх влади чи розширення території РФ?
Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись
Shaman написав: а почему Вы думаете, что сейчас никто и нигде не планирует свои НР на территории Раши и не ждет удобного момента?
Потому что я знаю что происходит в РФ, какие процессы там преобладают, чем живет общество, те или иные слои, а не живу несбыточными мечтами. К сожалению там не только про НР никто не помышляет, но и оппозиции как таковой нет. Есть небольшой слой думающих, читающих Навального и материалы его фонда. Некоторые чешут за коммунистов, якобы путинцы все украли, но не более.
работаете в ЦРУ или Госдепе? даже не знаю, где еще можно получать такой большой объем данных - что происходит на Дальнем Востоке, в той же Якутии, в Туве и проч...
За даними китайської митниці станом на 20 травня, імпорт російського скрапленого газу вже зріс на 80% порівняно з даними на аналогічний період роком раніше. І це попри те, що загальний імпорт Китаю зрідженого газу скоротився більш ніж на третину, оскільки блокування та інші обмеження промислової діяльності гасять внутрішній попит. Імпорт нафти у річному вимірі також зріс на 4% до 6,55 млн тонн, при цьому Росія досі поступається лише Саудівській Аравії у списку постачальників нафти для Китаю.
Загалом 72% від загального імпорту Китаю у квітні від його північного стратегічного партнера було пов’язано з енергетикою.
Що раптом зробило російську нафту такою привабливою для Китаю? Її дешевизна. За неофіційними даними, Китай жорстко диктує РФ цінові умови. Reuters повідомляє, що нині дисконт на барель нафти досягає $29, це приблизно 33% від ринкової ціни. Іншими словами, Китай сплачує РФ на третину менше ринкової вартості товару.
Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.
даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?
финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить?
Shaman написав:раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.
даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?
финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить?
Кому цікаво, то сьогодні обговорюють пиступ окупантського міністра фінансів:
По его мнению, новые социальные обязательства, помимо уже озвученных президентом России, нужно принимать с осторожностью.
«Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов.
otg написав:Орки заявили что лупанули моторсич. Типа там где собирают двигатели для байриков. Боюсь что сегодня ни какое военное производство у нас невозможно. Когда то при совке планировали подземные цеха и заводы. Сейчас бы было бы само то.
лупанули пару ракет, ещё одну сбили, и одна лупанула по ТРЦ на проспекте в центре города...
otg написав:Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
вангую эмбарго на нефть и газ никакого эффекта не возымеют, всегда найдётся тот кто непротив нагреть руки на чужой беде. А вот запретить любой экспорт в рашу было бы сильно. Пусть солят свою валюту от продажи нефти. Или Сирия с Белорусью пусть экспортируют.
otg написав:Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
вангую эмбарго на нефть и газ никакого эффекта не возымеют, всегда найдётся тот кто непротив нагреть руки на чужой беде. А вот запретить любой экспорт в рашу было бы сильно. Пусть солят свою валюту от продажи нефти. Или Сирия с Белорусью пусть экспортируют.
та имеют, но не так быстро, в мире плавает 62 миллиона барелей моцкальской нефти, нахр никому не нужной...
Сообщается, что грузовые самолёты из Ирана начали регулярную и достаточно быструю перевозку грузов из Ирана в россию. Скорей всего это иранское оружие. Деньги у Мордора есть, только за углеводороды от Запада в день приходит миллиард евро. Видимо на них купили оружие у Ирана.