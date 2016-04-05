Додано: Сер 25 тра, 2022 21:40

Shaman написав: раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.



даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?



финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить? раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить?

Вам это интересно? Пока особых проблем нет. Нефтегазодобыча работает, все у них крутится. Намечаются кое какие проблемы в связи с тем что не смогут закупать импортное оборудование, но и это пытаются преодолевать. Например путем элементарной контрабанды. Они ее почти легализировали. Плюс легализировали пиратство. То есть им пох всякие лицензии и пр. пр. Например раньше там сношали за нелицензионную винду. Сейчас все. Пользуйся сколько хочешь. Более того даже на военке пока особых проблем нет с производством. Заводы работают, не остановились. Вот сегодня Новак был в Иране. Товарищи обсуждают как вместе преодолевать санкции. Прикидываете о чем речь? Байден обещал снять ограничения на иранскую нефть, а здесь ведутся переговоры про экспорт и импорт в т.ч. и через третьи страны. В общем как то так. Многим это не понравится, но это правда. Может не такая как многим хотелось бы, но есть как есть.