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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1144114511461147
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:29

  Shaman написав:работаете в ЦРУ или Госдепе?
даже не знаю, где еще можно получать такой большой объем данных - что происходит на Дальнем Востоке, в той же Якутии, в Туве и проч...

не буду спорить, просто наблюдаем ;)
Нет. Просто собираю инфу из открытых источников и получаю ее от живых людей. Здесь многие очень боятся русский ящик посмотреть, от этого и вся эта дичь про распад и пр. несбыточные мечты относительно раши.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:32

📲 Чатбот єВорог — унікальний цифровий інструмент у боротьбі з ворогом

Наразі вже понад 300 тисяч українців скористалися чатботом. І щодня ця кількість збільшується. Вдячні кожному, хто долучається до народної розвідки. Не забувайте про правила безпеки.

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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:40

  Shaman написав:раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.

даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?

финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить? :D
Вам это интересно? Пока особых проблем нет. Нефтегазодобыча работает, все у них крутится. Намечаются кое какие проблемы в связи с тем что не смогут закупать импортное оборудование, но и это пытаются преодолевать. Например путем элементарной контрабанды. Они ее почти легализировали. Плюс легализировали пиратство. То есть им пох всякие лицензии и пр. пр. Например раньше там сношали за нелицензионную винду. Сейчас все. Пользуйся сколько хочешь. Более того даже на военке пока особых проблем нет с производством. Заводы работают, не остановились. Вот сегодня Новак был в Иране. Товарищи обсуждают как вместе преодолевать санкции. Прикидываете о чем речь? Байден обещал снять ограничения на иранскую нефть, а здесь ведутся переговоры про экспорт и импорт в т.ч. и через третьи страны. В общем как то так. Многим это не понравится, но это правда. Может не такая как многим хотелось бы, но есть как есть.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:44

  deus_igrok написав:
  Shaman написав:раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.

даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?

финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить? :D



Кому цікаво, то сьогодні обговорюють пиступ окупантського міністра фінансів:

По его мнению, новые социальные обязательства, помимо уже озвученных президентом России, нужно принимать с осторожностью.

«Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов.

https://www.bfm.ru/news/500771

Трактують, що центр не має бажання задовільняти соціальні потреби населення.
Да Силуанов осторожно это сказал, однако Путин щедро раздавал дары пенсам, детям и типа военным. Правда пытается заставить регионы к этому приобщится.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:49

  edvardd написав:та имеют, но не так быстро, в мире плавает 62 миллиона барелей моцкальской нефти, нахр никому не нужной...

Зря Вы так думаете. Нефть такой товар что очень быстро находятся покупатели. Там единственный нюанс, что юралс не везде перерабатывается, но и то решается.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:58

Коротко про силуанова

https://t.me/generalsvr/762
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:59

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.....
Тут сложная история.
Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди.
И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил.
Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....

Вы немного забыли даты.
Если говорить о Великобритании, то Ваши аргументы можно принять. Тут они могли опираться только на оценки идеологий и рисков.
Если говорить конкретно о Черчилле, то у него вариантов уже особо не было. Он стал премьером 10 мая 1940 - уже после захвата Дании и Норвегии и одновременно с вторжением в Бельгию, Данию и Люксембург.
Даже Первым Лордом Адмиралтейства он был назначен 3 сентября 1939 - одновременно с объявлением войны с Германией.

Але ще до 1вересня. Невже німці не пробували домовитись (з попередниками Черчіля) про вільний прохід-проїзд крізь Польшу? От що трагічно в історії ХХст. -- якщо німці могли зруйнувати большевизм і московізм (хай навіть і запізно, вже після моторошних 1932-1933рр.), але таки зробити світ кращим -- але їм не дали такої можливості. І вони почали руйнувати все довкола. І захопились, коли виявилось, що то так легко... :(
Жаль, що ми так і не дізнаємось про всі ті підкилимні справи і супутні їм помилки минулого.

І все це мусимо виправляти нині ми самі, хай хоч і зброєю "вільного світу".
Нині -- коли зброя страшніша, коли є і ЯЗ, коли небезпеки для світу суттєво більші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:03

  otg написав:Сейчас все. Пользуйся сколько хочешь. Более того даже на военке пока особых проблем нет с производством.
и американские дизеля каминс (которые ставятся на камазы вместе с топливной бош) продолжают бесперебойно поступать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:08

  vitaliian написав:https://t.me/generalsvr/762
Сегодня смотрел я это совещание. Набиулину вообще не показывали. А Путин заявил про инфляцию 11%. Поживем, увидим.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:12

  vitaliian написав:
  otg написав:Сейчас все. Пользуйся сколько хочешь. Более того даже на военке пока особых проблем нет с производством.
и американские дизеля каминс (которые ставятся на камазы вместе с топливной бош) продолжают бесперебойно поступать?
Пока есть складские запасы. Ну что то там мутят. Обещали перейти на другие. Может начнут устанавливать ЯМЗ как раньше. :)
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