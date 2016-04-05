Shaman написав:работаете в ЦРУ или Госдепе? даже не знаю, где еще можно получать такой большой объем данных - что происходит на Дальнем Востоке, в той же Якутии, в Туве и проч...
не буду спорить, просто наблюдаем
Нет. Просто собираю инфу из открытых источников и получаю ее от живых людей. Здесь многие очень боятся русский ящик посмотреть, от этого и вся эта дичь про распад и пр. несбыточные мечты относительно раши.
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Shaman написав:раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.
даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?
финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить?
Вам это интересно? Пока особых проблем нет. Нефтегазодобыча работает, все у них крутится. Намечаются кое какие проблемы в связи с тем что не смогут закупать импортное оборудование, но и это пытаются преодолевать. Например путем элементарной контрабанды. Они ее почти легализировали. Плюс легализировали пиратство. То есть им пох всякие лицензии и пр. пр. Например раньше там сношали за нелицензионную винду. Сейчас все. Пользуйся сколько хочешь. Более того даже на военке пока особых проблем нет с производством. Заводы работают, не остановились. Вот сегодня Новак был в Иране. Товарищи обсуждают как вместе преодолевать санкции. Прикидываете о чем речь? Байден обещал снять ограничения на иранскую нефть, а здесь ведутся переговоры про экспорт и импорт в т.ч. и через третьи страны. В общем как то так. Многим это не понравится, но это правда. Может не такая как многим хотелось бы, но есть как есть.
Shaman написав:раз Вы так хорошо знакомы с состоянием дел в Раше, а что там с промышленностью - со всяким машиностроением, с авиацией.
даже с банальным - что с нефте- и газодобычей?
финансовый эффект пока такой, как Вы описали - а зачем им валюта, если ничего нельзя купить?
Кому цікаво, то сьогодні обговорюють пиступ окупантського міністра фінансів:
По его мнению, новые социальные обязательства, помимо уже озвученных президентом России, нужно принимать с осторожностью.
«Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов.
juristkostya написав:..... Тут сложная история. Объективно, по состоянию на 41-й год (когда англо-американский блок принимал решение о принятии СССР в свою коалицию), Сталин сгноил в лагерях кратно больше людей, чем Гитлер."Окончательное решение еврейского вопроса" тогда было ещё впереди. И по части захвата соседних территорий Сталин тоже ворон не ловил. Поэтому, да, выбор у Черчилля был совсем неочевидный.....
Вы немного забыли даты. Если говорить о Великобритании, то Ваши аргументы можно принять. Тут они могли опираться только на оценки идеологий и рисков. Если говорить конкретно о Черчилле, то у него вариантов уже особо не было. Он стал премьером 10 мая 1940 - уже после захвата Дании и Норвегии и одновременно с вторжением в Бельгию, Данию и Люксембург. Даже Первым Лордом Адмиралтейства он был назначен 3 сентября 1939 - одновременно с объявлением войны с Германией.
Але ще до 1вересня. Невже німці не пробували домовитись (з попередниками Черчіля) про вільний прохід-проїзд крізь Польшу? От що трагічно в історії ХХст. -- якщо німці могли зруйнувати большевизм і московізм (хай навіть і запізно, вже після моторошних 1932-1933рр.), але таки зробити світ кращим -- але їм не дали такої можливості. І вони почали руйнувати все довкола. І захопились, коли виявилось, що то так легко... Жаль, що ми так і не дізнаємось про всі ті підкилимні справи і супутні їм помилки минулого.
І все це мусимо виправляти нині ми самі, хай хоч і зброєю "вільного світу". Нині -- коли зброя страшніша, коли є і ЯЗ, коли небезпеки для світу суттєво більші.