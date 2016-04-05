vitaliian написав: otg написав:
Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
вангую эмбарго на нефть и газ никакого эффекта не возымеют, всегда найдётся тот кто непротив нагреть руки на чужой беде. А вот запретить любой экспорт в рашу было бы сильно. Пусть солят свою валюту от продажи нефти. Или Сирия с Белорусью пусть экспортируют.
санкции до одного места - это не конфискация, и не разрушения, это по сути формальные ограничения - сейчас полно "распаковок" захваченной техники на youtube и там оптика, чипы, средства связи, электроника от разнообразных западных производств после 2014 года
чем богаче будет бурят или кабардинец, тем меньше он захочет воевать - большинство солдат из самых бедных регионов, из Москвы и Питера - меньше всего
нужно опасаться босую и голодную рашку, а не сытую рашку