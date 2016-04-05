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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1145114611471148
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:17

  otg написав:Может начнут устанавливать ЯМЗ как раньше
без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:37

  vitaliian написав:
  otg написав:Может начнут устанавливать ЯМЗ как раньше
без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
Да я не думаю что это проблема. В крайнем случае договорятся с китайцами. Они и сами говорят что уровень технологичности упадет, но производство они не остановят. Тем более такой заказчик как армия, МЧС и пр. госструктуры возьмет любэ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:58

  vitaliian написав:
  otg написав:Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
вангую эмбарго на нефть и газ никакого эффекта не возымеют, всегда найдётся тот кто непротив нагреть руки на чужой беде. А вот запретить любой экспорт в рашу было бы сильно. Пусть солят свою валюту от продажи нефти. Или Сирия с Белорусью пусть экспортируют.

санкции до одного места - это не конфискация, и не разрушения, это по сути формальные ограничения - сейчас полно "распаковок" захваченной техники на youtube и там оптика, чипы, средства связи, электроника от разнообразных западных производств после 2014 года

чем богаче будет бурят или кабардинец, тем меньше он захочет воевать - большинство солдат из самых бедных регионов, из Москвы и Питера - меньше всего
нужно опасаться босую и голодную рашку, а не сытую рашку
Zebra
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  #<1 ... 1145114611471148
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