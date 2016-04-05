без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:17
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:37
Да я не думаю что это проблема. В крайнем случае договорятся с китайцами. Они и сами говорят что уровень технологичности упадет, но производство они не остановят. Тем более такой заказчик как армия, МЧС и пр. госструктуры возьмет любэ.
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:58
санкции до одного места - это не конфискация, и не разрушения, это по сути формальные ограничения - сейчас полно "распаковок" захваченной техники на youtube и там оптика, чипы, средства связи, электроника от разнообразных западных производств после 2014 года
чем богаче будет бурят или кабардинец, тем меньше он захочет воевать - большинство солдат из самых бедных регионов, из Москвы и Питера - меньше всего
нужно опасаться босую и голодную рашку, а не сытую рашку
Додано: Чет 26 тра, 2022 00:39
Додано: Чет 26 тра, 2022 01:22
Израиль отклонил просьбу США и запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike
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