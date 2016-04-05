без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:17
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:37
Да я не думаю что это проблема. В крайнем случае договорятся с китайцами. Они и сами говорят что уровень технологичности упадет, но производство они не остановят. Тем более такой заказчик как армия, МЧС и пр. госструктуры возьмет любэ.
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:58
санкции до одного места - это не конфискация, и не разрушения, это по сути формальные ограничения - сейчас полно "распаковок" захваченной техники на youtube и там оптика, чипы, средства связи, электроника от разнообразных западных производств после 2014 года
чем богаче будет бурят или кабардинец, тем меньше он захочет воевать - большинство солдат из самых бедных регионов, из Москвы и Питера - меньше всего
нужно опасаться босую и голодную рашку, а не сытую рашку
Додано: Чет 26 тра, 2022 00:39
Додано: Чет 26 тра, 2022 06:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Арестович указал на серьезную проблему в Украине
"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - заявил советник главы ОПУ
Додано: Чет 26 тра, 2022 06:53
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.[/quote]
Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (
Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.
Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину![/quote]
Blestiasche!!!!
Додано: Чет 26 тра, 2022 06:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що знову зелена влада проі**ла?
Зате є показання мертвечука!
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