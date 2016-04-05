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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1145114611471148
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:17

  otg написав:Может начнут устанавливать ЯМЗ как раньше
без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:37

  vitaliian написав:
  otg написав:Может начнут устанавливать ЯМЗ как раньше
без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
Да я не думаю что это проблема. В крайнем случае договорятся с китайцами. Они и сами говорят что уровень технологичности упадет, но производство они не остановят. Тем более такой заказчик как армия, МЧС и пр. госструктуры возьмет любэ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:58

  vitaliian написав:
  otg написав:Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
вангую эмбарго на нефть и газ никакого эффекта не возымеют, всегда найдётся тот кто непротив нагреть руки на чужой беде. А вот запретить любой экспорт в рашу было бы сильно. Пусть солят свою валюту от продажи нефти. Или Сирия с Белорусью пусть экспортируют.

санкции до одного места - это не конфискация, и не разрушения, это по сути формальные ограничения - сейчас полно "распаковок" захваченной техники на youtube и там оптика, чипы, средства связи, электроника от разнообразных западных производств после 2014 года

чем богаче будет бурят или кабардинец, тем меньше он захочет воевать - большинство солдат из самых бедных регионов, из Москвы и Питера - меньше всего
нужно опасаться босую и голодную рашку, а не сытую рашку
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 00:39

  vitaliian написав:https://t.me/generalsvr/762

уже давно читаю этот канал как художественную литературу
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 01:22

:arrow:
Ukrainian
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 06:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович указал на серьезную проблему в Украине

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - заявил советник главы ОПУ
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 06:53

Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.[/quote]
Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (https://bit.ly/38aUisn), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка.

Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.

Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину![/quote]
Blestiasche!!!! :D :D :D
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 06:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що знову зелена влада проі**ла?
Зате є показання мертвечука!
ihorsic
 
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