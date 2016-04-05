otg написав:Может начнут устанавливать ЯМЗ как раньше
без ГУР И на минеральном масле. По моторам в рф достоверная жепа. До сих пор ценятся волги с мотором крайслер, газели с мотором каминс и 41й москвич с мотором рено.
Да я не думаю что это проблема. В крайнем случае договорятся с китайцами. Они и сами говорят что уровень технологичности упадет, но производство они не остановят. Тем более такой заказчик как армия, МЧС и пр. госструктуры возьмет любэ.
otg написав:Не все так просто. Даже с таким дисконтом экспортная выручка раши растет. На фоне того что импорт сократился и ушли многие западные бизнесы, с территории раши, сегодня валюты у них завались. Доллар по 58 руб. Пока не вижу эффекта от санкций для экономики раши в среднесрочной перспективе.
вангую эмбарго на нефть и газ никакого эффекта не возымеют, всегда найдётся тот кто непротив нагреть руки на чужой беде. А вот запретить любой экспорт в рашу было бы сильно. Пусть солят свою валюту от продажи нефти. Или Сирия с Белорусью пусть экспортируют.
санкции до одного места - это не конфискация, и не разрушения, это по сути формальные ограничения - сейчас полно "распаковок" захваченной техники на youtube и там оптика, чипы, средства связи, электроника от разнообразных западных производств после 2014 года
чем богаче будет бурят или кабардинец, тем меньше он захочет воевать - большинство солдат из самых бедных регионов, из Москвы и Питера - меньше всего нужно опасаться босую и голодную рашку, а не сытую рашку
"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - заявил советник главы ОПУ
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.[/quote] Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (https://bit.ly/38aUisn), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка.
Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.
Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину![/quote] Blestiasche!!!!