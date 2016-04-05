Додано: Чет 26 тра, 2022 08:02

Менше чим місяць тому військові експерти прогнозували наступ ЗСУ на Донбасі і казали, що у орків немає резерву, проблеми з логістикою, мотивацією та особистим складом. А що тепер?



20:54 25.5.2022



Командир украинского батальона "Свобода": "На один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50"



Капитан Петр Кузык – командир добровольческого батальона "Свобода" в составе Национальной гвардии Украины – воюет со своими подчиненными под Северодонецком, на, возможно, самом горячем участке фронта в Донбассе. Интервью Петра Кузыка "Украинской правде" позволяет составить представление о ситуации в этом районе и о трудностях, с которыми сталкивается обороняющаяся украинская армия.



"Противник сконцентрировал усилия на создании котла – со стороны Попасной, Белогоровки. А здесь, в Северодонецке, он маневрирует, пытается протиснуться, но его концентрация явно недостаточна для штурма города […]



Нынешняя война в этом секторе – это война артиллерии и авиации при поддержке танков. Нам катастрофически не хватает артиллерийских систем, причем высокой точности, противобатарейных, которые с большого расстояния уничтожают артиллерию врага. Нам не хватает реактивных систем залпового огня... Нам нужно более или менее закрыть небо – но это либо серьезные системы ПВО, либо самолеты, истребители […] У нас сейчас меньше танков, пока что меньше артиллерии и боекомплектов к ней, хотя наши артиллеристы куда более точные, чем их, и это не комплимент. Но – чтобы вы представляли себе соотношение – на один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50".