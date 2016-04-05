ihorsic Просто протримайтеся до 2024 року.На виборах зможете повернути до керма 'Сивочолого гетьмана - а криголама ",який знов поферне фінансування ракетній програмі " Нептун" та вдало завершить почату ним ООС.Можливо і якійсь 'Мінськ4" підпише та дозволить виїздити всім охочим.
️ Между некоторыми странами НАТО существует неформальная договоренность не поставлять Украине некоторые виды вооружений - DPA
По информации источников агентства, члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров.
"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись", - сообщает DPA.
Как отмечается агентство, Польша поэтому отказалась от поставки Украине истребителей МиГ-29 советского производства
Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України
Як повідомляє ГУР, перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.
Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода “Крим.Реалії” заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
- В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України, – розповів Вадим Скібіцький.
До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.
- Окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території, – зазначив представник воєнної розвідки України.
⚡️⚡️История про Мега-тупость❗️российских ипсошников)))
⚡️⚡️Итак! 20.05.2022 в российских телеграмм-каналах массово распространилось фото листовки-инструкции (фото 1) нацеленной на ВСУ с тематикой о том, как правильно саботировать приказы командования, покидать позиции или не ехать на фронт, и при этом не быть наказаным.
⚡️⚡️А так как, листовка была опубликована только на российских телеграм-каналах, которые читают российские солдаты, в т.ч и мобилизованные в «днр», - то они подумали своим умишком и решили практически воплотить советы из листовки российских ипсошников в жизнь)))
⚡️⚡️В итоге, уже 23.05.2022 появляется видео бунта-обращения мобилизованных одного из батальонов 105 полка «днр», а 24.05.2022 такое же видео, но уже из 107 полка «днр». Где все действия выполнены строго по листовки-инструкции (фото 2).
⚡️Ну а мы можем лишь выразить подяку российским ипсошникам за проделанную работу по срыву отправки двух стрелковых батальонов на передовую😂😂Также можем выслать грамоту))
GALeon написав:Арестович указал на серьезную проблему в Украине
"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - заявил советник главы ОПУ
Кипр и Мальта- страны дешевого флага (огромная доля мировом флоте, суда под дешевым флагом-особенно много танкеров), сперва они пели, что поставив флот на прикол-это гибель экономик Кипра и Мальты (теперь они пошли дальше)
за 20 лет Путин коррумпировал политиков Европы (спонсировав (скупал пачками) правые партии), питерские бандиты все просчитали...после окончания ХВ и распада СССР кэш в гловах "западных политиков" победил западную мораль(этику), тем более даже у итальянских мафиози (Каморра, Коза Ностра) никогда не было такого объема денег
Обосраиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять Украину изготовленные по израильской технологии противотанковые ракеты Spike. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на двух американских и израильских чиновников.
Издание пишет, что вопрос поставки оружия Украине является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне. Под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, однако до сих пор не поставлял в Украину современное вооружение.
Две недели назад Вашингтон посетил генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель для переговоров с представителями Пентагона по сотрудничеству в области безопасности между. С ним встретился заместитель министра обороны США по политике Колин Кал и рассказал об усилиях администрации Байдена убедить разные страны поставлять Украине оружие.
Менше чим місяць тому військові експерти прогнозували наступ ЗСУ на Донбасі і казали, що у орків немає резерву, проблеми з логістикою, мотивацією та особистим складом. А що тепер?
20:54 25.5.2022
Командир украинского батальона "Свобода": "На один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50"
Капитан Петр Кузык – командир добровольческого батальона "Свобода" в составе Национальной гвардии Украины – воюет со своими подчиненными под Северодонецком, на, возможно, самом горячем участке фронта в Донбассе. Интервью Петра Кузыка "Украинской правде" позволяет составить представление о ситуации в этом районе и о трудностях, с которыми сталкивается обороняющаяся украинская армия.
"Противник сконцентрировал усилия на создании котла – со стороны Попасной, Белогоровки. А здесь, в Северодонецке, он маневрирует, пытается протиснуться, но его концентрация явно недостаточна для штурма города […]
Нынешняя война в этом секторе – это война артиллерии и авиации при поддержке танков. Нам катастрофически не хватает артиллерийских систем, причем высокой точности, противобатарейных, которые с большого расстояния уничтожают артиллерию врага. Нам не хватает реактивных систем залпового огня... Нам нужно более или менее закрыть небо – но это либо серьезные системы ПВО, либо самолеты, истребители […] У нас сейчас меньше танков, пока что меньше артиллерии и боекомплектов к ней, хотя наши артиллеристы куда более точные, чем их, и это не комплимент. Но – чтобы вы представляли себе соотношение – на один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50".
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 26 тра, 2022 08:13, всього редагувалось 2 разів.
уже 2 месяца как перестал смотреть и слушать практически 99% "военных экспертов" (Олега Жданова и др.) а также Арестовича
то, что у рф нет резервов и нет логистики-это была наша пропаганда (даже не смотря на большие проблемы, они смогли найти резервы, перегруппероваться и продолжают наступление
18 апреля-15 мая всё выглядело так, что наши обороняются (выбивая технику и ЛС оккупантов) и скоро настанет момент -когда накопленные резервы (а также поставленное вооружение, включая гаубицы 3 топора) позволят перейти в контратаку(контрудар), но время идет и кольцо сжимается (медленно, с огромными потерями) орки продвигаются
генштаб ЗСУ знает, что делает, но ...
все больше в сети сообщений , что мы "потеряли свою технику", но продолжаем держать оборону (без техники? остались одни джавелины и NLAW?)