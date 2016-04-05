RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1147114811491150>
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 07:50

ihorsic
Просто протримайтеся до 2024 року.На виборах зможете повернути до керма
'Сивочолого гетьмана - а криголама ",який знов поферне фінансування ракетній програмі " Нептун" та вдало завершить почату ним ООС.Можливо і якійсь 'Мінськ4" підпише та дозволить виїздити всім охочим.
heineken
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 10.12.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 07:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️ Между некоторыми странами НАТО существует неформальная договоренность не поставлять Украине некоторые виды вооружений - DPA

По информации источников агентства, члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров.

"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись", - сообщает DPA.

Как отмечается агентство, Польша поэтому отказалась от поставки Украине истребителей МиГ-29 советского производства
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 678
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось забагато зради за останні дні

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України

Як повідомляє ГУР, перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода “Крим.Реалії” заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

- В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України, – розповів Вадим Скібіцький.

До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

- Окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території, – зазначив представник воєнної розвідки України.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 678
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дай Бог щоб в Україні на той час взагалі були вибори а не призначення з московського обкому.
Не турбуйтесь народ розбереться. Головне просто перестати стріляти і подивитись в очі пу
ihorsic
 
Повідомлень: 626
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:00

так поржать

⚡️⚡️История про Мега-тупость❗️российских ипсошников)))

⚡️⚡️Итак! 20.05.2022 в российских телеграмм-каналах массово распространилось фото листовки-инструкции (фото 1) нацеленной на ВСУ с тематикой о том, как правильно саботировать приказы командования, покидать позиции или не ехать на фронт, и при этом не быть наказаным.

⚡️⚡️А так как, листовка была опубликована только на российских телеграм-каналах, которые читают российские солдаты, в т.ч и мобилизованные в «днр», - то они подумали своим умишком и решили практически воплотить советы из листовки российских ипсошников в жизнь)))

⚡️⚡️В итоге, уже 23.05.2022 появляется видео бунта-обращения мобилизованных одного из батальонов 105 полка «днр», а 24.05.2022 такое же видео, но уже из 107 полка «днр». Где все действия выполнены строго по листовки-инструкции (фото 2).

⚡️Ну а мы можем лишь выразить подяку российским ипсошникам за проделанную работу по срыву отправки двух стрелковых батальонов на передовую😂😂Также можем выслать грамоту))
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7340
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:01

  GALeon написав:Арестович указал на серьезную проблему в Украине

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - заявил советник главы ОПУ


продажные страны Италия, Кипр(таже Греция, Мальта), Венгрия
выступают "за мир"
https://www.unian.ua/politics/tri-kraji ... 42143.html

Кипр и Мальта- страны дешевого флага (огромная доля мировом флоте, суда под дешевым флагом-особенно много танкеров), сперва они пели, что поставив флот на прикол-это гибель экономик Кипра и Мальты (теперь они пошли дальше)

за 20 лет Путин коррумпировал политиков Европы (спонсировав (скупал пачками) правые партии), питерские бандиты все просчитали...после окончания ХВ и распада СССР кэш в гловах "западных политиков" победил западную мораль(этику), тем более даже у итальянских мафиози (Каморра, Коза Ностра) никогда не было такого объема денег
prodigy
 
Повідомлень: 7965
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3002 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:02

  GALeon написав:Щось забагато зради за останні дні

Обосраиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять Украину изготовленные по израильской технологии противотанковые ракеты Spike. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на двух американских и израильских чиновников.

Издание пишет, что вопрос поставки оружия Украине является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне. Под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, однако до сих пор не поставлял в Украину современное вооружение.

Две недели назад Вашингтон посетил генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель для переговоров с представителями Пентагона по сотрудничеству в области безопасности между. С ним встретился заместитель министра обороны США по политике Колин Кал и рассказал об усилиях администрации Байдена убедить разные страны поставлять Украине оружие.
https://zn.ua/WORLD/izrail-zablokiroval-postavki-ukraine-protivotankovykh-raket-spike-smi.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 26 тра, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13195
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2020 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:02

Менше чим місяць тому військові експерти прогнозували наступ ЗСУ на Донбасі і казали, що у орків немає резерву, проблеми з логістикою, мотивацією та особистим складом. А що тепер?

20:54 25.5.2022

Командир украинского батальона "Свобода": "На один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50"

Капитан Петр Кузык – командир добровольческого батальона "Свобода" в составе Национальной гвардии Украины – воюет со своими подчиненными под Северодонецком, на, возможно, самом горячем участке фронта в Донбассе. Интервью Петра Кузыка "Украинской правде" позволяет составить представление о ситуации в этом районе и о трудностях, с которыми сталкивается обороняющаяся украинская армия.

"Противник сконцентрировал усилия на создании котла – со стороны Попасной, Белогоровки. А здесь, в Северодонецке, он маневрирует, пытается протиснуться, но его концентрация явно недостаточна для штурма города […]

Нынешняя война в этом секторе – это война артиллерии и авиации при поддержке танков. Нам катастрофически не хватает артиллерийских систем, причем высокой точности, противобатарейных, которые с большого расстояния уничтожают артиллерию врага. Нам не хватает реактивных систем залпового огня... Нам нужно более или менее закрыть небо – но это либо серьезные системы ПВО, либо самолеты, истребители […] У нас сейчас меньше танков, пока что меньше артиллерии и боекомплектов к ней, хотя наши артиллеристы куда более точные, чем их, и это не комплимент. Но – чтобы вы представляли себе соотношение – на один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50".
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 26 тра, 2022 08:13, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 04.06.19
Подякував: 233 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Польша поэтому отказалась от поставки Украине истребителей МиГ-29 советского производства


чушь и брехня...

не поэтому

Польша просила компенсировать поставки МиГ29 американскими F16 (немецкими, на пример)
а США немцам бы дали F16 новой версии или что-то подобное...но США отказали и все отменилось
prodigy
 
Повідомлень: 7965
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3002 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 08:21

roberto dark

уже 2 месяца как перестал смотреть и слушать практически 99% "военных экспертов"
(Олега Жданова и др.) а также Арестовича

то, что у рф нет резервов и нет логистики-это была наша пропаганда (даже не смотря на большие проблемы, они смогли найти резервы, перегруппероваться и продолжают наступление

18 апреля-15 мая всё выглядело так, что наши обороняются (выбивая технику и ЛС оккупантов) и скоро настанет момент -когда накопленные резервы (а также поставленное вооружение, включая гаубицы 3 топора) позволят перейти в контратаку(контрудар), но время идет и кольцо сжимается (медленно, с огромными потерями) орки продвигаются

генштаб ЗСУ знает, что делает, но ...

все больше в сети сообщений , что мы "потеряли свою технику", но продолжаем держать оборону (без техники? остались одни джавелины и NLAW?)
prodigy
 
Повідомлень: 7965
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3002 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1147114811491150>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: шурец і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452594
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3000
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (171)
26.05.2022 08:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.