roberto dark написав:Менше чим місяць тому військові експерти прогнозували наступ ЗСУ на Донбасі і казали, що у орків немає резерву, проблеми з логістикою, мотивацією та особистим складом. А що тепер?
20:54 25.5.2022
Командир украинского батальона "Свобода": "На один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50"
Капитан Петр Кузык – командир добровольческого батальона "Свобода" в составе Национальной гвардии Украины – воюет со своими подчиненными под Северодонецком, на, возможно, самом горячем участке фронта в Донбассе. Интервью Петра Кузыка "Украинской правде" позволяет составить представление о ситуации в этом районе и о трудностях, с которыми сталкивается обороняющаяся украинская армия.
"Противник сконцентрировал усилия на создании котла – со стороны Попасной, Белогоровки. А здесь, в Северодонецке, он маневрирует, пытается протиснуться, но его концентрация явно недостаточна для штурма города […]
Нынешняя война в этом секторе – это война артиллерии и авиации при поддержке танков. Нам катастрофически не хватает артиллерийских систем, причем высокой точности, противобатарейных, которые с большого расстояния уничтожают артиллерию врага. Нам не хватает реактивных систем залпового огня... Нам нужно более или менее закрыть небо – но это либо серьезные системы ПВО, либо самолеты, истребители […] У нас сейчас меньше танков, пока что меньше артиллерии и боекомплектов к ней, хотя наши артиллеристы куда более точные, чем их, и это не комплимент. Но – чтобы вы представляли себе соотношение – на один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50".
проблема в том, что поставки необходимого нам оружия в объёме всячески тормозятся 5й колонной на западе- результат мы не успели воспользоваться моментом, когда орки были ослаблены, теперь они воспользовались передышкой и подтянули резервы.... мы их утилизируем, но скорость утилизации меньше скорости поставки свежего мяса, и снарядов у них завались...
Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців
Щоб забезпечити заявлену кількість переселенців житлом, нічого нового будувати не треба – в Україні шалені запаси вже побудованого житла, які приховуються в статистиці в інтересах будівельного лобі для створення ілюзії дефіциту.
Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн (!) квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.
У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.
Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих квартир.
Наразі в нас просто шалені надлишки житла – квартир на 18% більше, ніж домогосподарств.
Ми тупо спалюємо резерви економіки на будівництва житла, яке реально не потрібне – у нас вже під 3 млн зайвих квартир. І потім ми спалює шалені гроші на утримання всього цього житла, бо ціни на енергоносії – світові, а термомодернізацію [житлового фонду та соціальної інфраструктури] ми, на відміну від Польщі, не провели, і маємо витрати приблизно в два рази більші в абсолютному вимірі. Так, наприклад, витрати на опалення нашого житлового фонду орієнтовно в 10 разів більші, ніж у Польщі – за часткою ВВП.
Якщо всі резерви так тупо проїдати, то за рахунок чого може йти розвиток?
В очередной раз убедился, что в СБУ работают лишь патриоты. Познакомьтесь с ещё одним таким же. Это Александр Кобец, который с начала 2000-х работал в центральном аппарате СБУ, а затем был уволен до 2010 года. Теперь это гауляйтер Херсона, который назначен оккупантами.
Если кто-то хочет сказать, что это старый работник СБУ, то напоминаю вам о правой руке лейтенанта Баканова, генерале Наумове.
Ну, того самого Баканова, который и привёл в СБУ Андрея Наумова. И напоминая, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов сбежал из Украины за несколько часов до вторжения прихватив с собой не только деньги, но и всю базу сотрудников и агентов СБУ.
Есть ли среди СБУ-шинков порядочные? Конечно есть. Но российских агентов, предателей, коррупционеров, крышевателей контрабанды и исполнителей личных заказов власти там огромное количество. Доказано Наумовым, Кобцом и историей Украины.
Но так будет не всегда. После войны эти Авгиевы конюшни ждёт чистка. Обязательно!