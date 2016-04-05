Додано: Чет 26 тра, 2022 08:58

В очередной раз убедился, что в СБУ работают лишь патриоты. Познакомьтесь с ещё одним таким же. Это Александр Кобец, который с начала 2000-х работал в центральном аппарате СБУ, а затем был уволен до 2010 года. Теперь это гауляйтер Херсона, который назначен оккупантами.



Если кто-то хочет сказать, что это старый работник СБУ, то напоминаю вам о правой руке лейтенанта Баканова, генерале Наумове.



Ну, того самого Баканова, который и привёл в СБУ Андрея Наумова. И напоминая, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов сбежал из Украины за несколько часов до вторжения прихватив с собой не только деньги, но и всю базу сотрудников и агентов СБУ.



Есть ли среди СБУ-шинков порядочные? Конечно есть. Но российских агентов, предателей, коррупционеров, крышевателей контрабанды и исполнителей личных заказов власти там огромное количество. Доказано Наумовым, Кобцом и историей Украины.



Но так будет не всегда. После войны эти Авгиевы конюшни ждёт чистка. Обязательно!