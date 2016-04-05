шурец написав:В очередной раз убедился, что в СБУ работают лишь патриоты. Познакомьтесь с ещё одним таким же. Это Александр Кобец, который с начала 2000-х работал в центральном аппарате СБУ, а затем был уволен до 2010 года. Теперь это гауляйтер Херсона, который назначен оккупантами.
Если кто-то хочет сказать, что это старый работник СБУ, то напоминаю вам о правой руке лейтенанта Баканова, генерале Наумове.
Ну, того самого Баканова, который и привёл в СБУ Андрея Наумова. И напоминая, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов сбежал из Украины за несколько часов до вторжения прихватив с собой не только деньги, но и всю базу сотрудников и агентов СБУ.
Есть ли среди СБУ-шинков порядочные? Конечно есть. Но российских агентов, предателей, коррупционеров, крышевателей контрабанды и исполнителей личных заказов власти там огромное количество. Доказано Наумовым, Кобцом и историей Украины.
Но так будет не всегда. После войны эти Авгиевы конюшни ждёт чистка. Обязательно!
Гарно було б, цитуючи інших людей, вказувати автора...
jump написав:Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців
Щоб забезпечити заявлену кількість переселенців житлом, нічого нового будувати не треба – в Україні шалені запаси вже побудованого житла, які приховуються в статистиці в інтересах будівельного лобі для створення ілюзії дефіциту.
Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн (!) квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.
У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.
Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих квартир.
Наразі в нас просто шалені надлишки житла – квартир на 18% більше, ніж домогосподарств.
Ми тупо спалюємо резерви економіки на будівництва житла, яке реально не потрібне – у нас вже під 3 млн зайвих квартир. І потім ми спалює шалені гроші на утримання всього цього житла, бо ціни на енергоносії – світові, а термомодернізацію [житлового фонду та соціальної інфраструктури] ми, на відміну від Польщі, не провели, і маємо витрати приблизно в два рази більші в абсолютному вимірі. Так, наприклад, витрати на опалення нашого житлового фонду орієнтовно в 10 разів більші, ніж у Польщі – за часткою ВВП.
Якщо всі резерви так тупо проїдати, то за рахунок чого може йти розвиток?
Больше смахивает на тупой госпропогандон. Типа, нихрена делать не нужно. Во всем виноваты злые застройщики и жирующий ЖКХ. А деньги государства должны идти на развитие （на распил）. Особо умилила цифра в 3 млн лишних квартир. Ржал и плакал.
antey1969 насправді, є купа житлового фонду в селах, депресивних містечках. Тому частково може бути й правдою. Але є й купа ньюансів - по-перше, власність на це житло, його стан, і причини, по яких люди його покинули...
antey1969 написав:Особо умилила цифра в 3 млн лишних квартир. Ржал и плакал.
Людина не розуміє , що квартири не переміщяються в просторі... Тому Зараз в деокупованому Харкові , Бучі чи Херсоні - квартир більше ніж домогосподарств А у Львові - менше ніж домогосподарств... Але наявність житла в горах Карпати ...ніяк не перекриє відсутність житла в степах Донеччини... Тому В Бучу і Харків повернеться тільки та кількість людей..яка знайде собі там роботу і житло. Якщо не відбудувати житло - територія залишиться пустелею..бо у нас не Африка, в землянці чи під пальмою не проживеш...пальм нема.
Із Східної Європі в Україну відправили штурмовики Су-25 і багатоцільові транспортні вертольоти Ми-17 у розібраному вигляді, пише журналіст Джек Детч у американському журналі Foreign Policy. За його словами, в одній із країн працює центр для доставлення військової допомоги в Україну від різних країн.
«Польова група у Східній Європі, пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і гелікоптери Ми-17, щоб їх можна було відправити в Україну», – написав репортер Джек Детч.
Подробиць про час та кількість авіатехніки, яка була передана, журналіст не повідомив, і власне правильно зробив. Вся подібна інформація про передачу техніки та озброєння, тримається у секреті.
то моя вера, что у нас в стране все получится, резко снижается
.ука, это в воюющей стране...
Микро-надежда, что хотя бы в этот раз война не всё спишет
ну так вопросы есть не только к прошлой власти но и к действующей. у меня куча вопросов к тому как действующие занимались обороноспособностью страны. а то тоже война может списать эти вопросы. как там говорится? Не на часі?
prodigy написав:Польша просила компенсировать поставки МиГ29 американскими F16 (немецкими, на пример) а США немцам бы дали F16 новой версии или что-то подобное...но США отказали и все отменилось
Ці допомоги нагадують мені схеми, коли тінейджеру кумляють нового смарта, він віддає свого старого комусь з батьків, а ті в свою чергу бабі на село. Хотілося би більшої спів участі цив. світу у нашій війні, але вони вже говорять про втому.
antey1969 написав:
jump написав:Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн (!) квартир та приватних будинків.
Особо умилила цифра в 3 млн лишних квартир. Ржал и плакал.
Будинків по селам дуже багато в покинутому напівзакинутому стані, але переселенці здебільшого також хочуть мати роботу та цивілізацію, а якраз там де покинуті будинки, з цим проблема.
edvardd написав:Із Східної Європі в Україну відправили штурмовики Су-25 і багатоцільові транспортні вертольоти Ми-17 у розібраному вигляді, пише журналіст Джек Детч у американському журналі Foreign Policy. За його словами, в одній із країн працює центр для доставлення військової допомоги в Україну від різних країн.
«Польова група у Східній Європі, пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і гелікоптери Ми-17, щоб їх можна було відправити в Україну», – написав репортер Джек Детч.
Подробиць про час та кількість авіатехніки, яка була передана, журналіст не повідомив, і власне правильно зробив. Вся подібна інформація про передачу техніки та озброєння, тримається у секреті.