jump написав:

Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенцівЩоб забезпечити заявлену кількість переселенців житлом, нічого нового будувати не треба – в Україні шалені запаси вже побудованого житла, які приховуються в статистиці в інтересах будівельного лобі для створення ілюзії дефіциту.Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн (!) квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.На прикладі Польщі всього одним графіком покажу, чому наша економіка вічно в дупі.Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих квартир.Наразі в нас просто шалені надлишки житла – квартир на 18% більше, ніж домогосподарств.Ми тупо спалюємо резерви економіки на будівництва житла, яке реально не потрібне – у нас вже під 3 млн зайвих квартир. І потім ми спалює шалені гроші на утримання всього цього житла, бо ціни на енергоносії – світові, а термомодернізацію [житлового фонду та соціальної інфраструктури] ми, на відміну від Польщі, не провели, і маємо витрати приблизно в два рази більші в абсолютному вимірі. Так, наприклад, витрати на опалення нашого житлового фонду орієнтовно в 10 разів більші, ніж у Польщі – за часткою ВВП.Якщо всі резерви так тупо проїдати, то за рахунок чого може йти розвиток?