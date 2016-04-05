Додано: Чет 26 тра, 2022 11:39

sergey_sryvkin написав: sergey_sryvkin написав: andrijk777 написав: Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.

Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.

Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:

1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.

Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ.

2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.

Який варіант виберете ви? Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться.Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший.Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій:1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо.2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись.

На місці Патрушева? Звісно другий. Срали вони на рівень життя населення На місці Патрушева? Звісно другий. Срали вони на рівень життя населення

Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись

Отже підсумуємо.1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються.2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно. Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік? Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі.-Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.