edvardd написав:Із Східної Європі в Україну відправили штурмовики Су-25 і багатоцільові транспортні вертольоти Ми-17 у розібраному вигляді, пише журналіст Джек Детч у американському журналі Foreign Policy. За його словами, в одній із країн працює центр для доставлення військової допомоги в Україну від різних країн.
«Польова група у Східній Європі, пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і гелікоптери Ми-17, щоб їх можна було відправити в Україну», – написав репортер Джек Детч.
Подробиць про час та кількість авіатехніки, яка була передана, журналіст не повідомив, і власне правильно зробив. Вся подібна інформація про передачу техніки та озброєння, тримається у секреті.
Между странами НАТО существуют "неформальные" договоренности о воздержании от снабжения в Украину некоторых систем вооружений. Речь идет о западных танках и боевых самолетах. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Die Zeit.
По информации источников издания, члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с РФ из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров.
Якобы из-за этого Польша раньше отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29 советского производства.
"Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах Альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры", – заявили источники.
В публикации сообщается, что в НАТО внимательно следят за развитием событий в Украине и не исключают отправки тяжелой техники в случае необходимости.
Напомним: в США заявляют, что Украина может получать военные самолеты советского образца от западных союзников по двусторонним контрактам, и Вашингтон не ограничивает их в таких поставках.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 тра, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Із Східної Європі в Україну відправили штурмовики Су-25 і багатоцільові транспортні вертольоти Ми-17 у розібраному вигляді, пише журналіст Джек Детч у американському журналі Foreign Policy. За його словами, в одній із країн працює центр для доставлення військової допомоги в Україну від різних країн.
«Польова група у Східній Європі, пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і гелікоптери Ми-17, щоб їх можна було відправити в Україну», – написав репортер Джек Детч.
Подробиць про час та кількість авіатехніки, яка була передана, журналіст не повідомив, і власне правильно зробив. Вся подібна інформація про передачу техніки та озброєння, тримається у секреті.
Ми-17 афганские? Су -25 купленные частными лицами? Или то же афганские?
roberto dark написав:Менше чим місяць тому військові експерти прогнозували наступ ЗСУ на Донбасі і казали, що у орків немає резерву, проблеми з логістикою, мотивацією та особистим складом. А що тепер?
20:54 25.5.2022
Командир украинского батальона "Свобода": "На один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50"
Капитан Петр Кузык – командир добровольческого батальона "Свобода" в составе Национальной гвардии Украины – воюет со своими подчиненными под Северодонецком, на, возможно, самом горячем участке фронта в Донбассе. Интервью Петра Кузыка "Украинской правде" позволяет составить представление о ситуации в этом районе и о трудностях, с которыми сталкивается обороняющаяся украинская армия.
"Противник сконцентрировал усилия на создании котла – со стороны Попасной, Белогоровки. А здесь, в Северодонецке, он маневрирует, пытается протиснуться, но его концентрация явно недостаточна для штурма города […]
Нынешняя война в этом секторе – это война артиллерии и авиации при поддержке танков. Нам катастрофически не хватает артиллерийских систем, причем высокой точности, противобатарейных, которые с большого расстояния уничтожают артиллерию врага. Нам не хватает реактивных систем залпового огня... Нам нужно более или менее закрыть небо – но это либо серьезные системы ПВО, либо самолеты, истребители […] У нас сейчас меньше танков, пока что меньше артиллерии и боекомплектов к ней, хотя наши артиллеристы куда более точные, чем их, и это не комплимент. Но – чтобы вы представляли себе соотношение – на один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50".
Берлин все время тянул с поставкой военной помощи, а значит Германия виновата в том, что российская армия получила тактическое преимущество на Луганщине. Арестович признался, что тактический успех в скором времени может перерасти в оперативный.
Главная причина — темпы ленд-лиза, которые так и не оправдали ожидания Киева. В этом нет вины Британии или США. В этом случае виновата Германия. В Бундестаге уже давно проголосовали за отправку в Украину оружия, однако оно до сих пор не прибыло.
Германия обещала поставить стране 50 "Гепардов" и 100 "Мардеров". Из-за затягивания передачи Украине оружия Германия косвенно виновата в сложившейся ситуации на восточном фронте.
GALeon написав:Арестович указал на серьезную проблему в Украине
"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - заявил советник главы ОПУ
Он "ошибся" Херсон - Харьков, да плюс история 14-15го годов обстрелы с территории РФ, Чёрного моря и Белоруссии.
В руках Украины есть прекрасный рычаг влияния на Венгрию - это нефтепровод "Дружба", объяснила советник министра энергетики Елена Зеркаль
К Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой "может что-то произойти":
"Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому"
GALeon написав:В руках Украины есть прекрасный рычаг влияния на Венгрию - это нефтепровод "Дружба", объяснила советник министра энергетики Елена Зеркаль
К Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой "может что-то произойти":
"Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому"
"В руках Украины" и транзит газа, и что? Или "это другое"?
Я звичайно не Арестович, але здається мені, що в результаті баталій останніх днів на Донбасі, при дуже "вчасній " військовій допомозі заходу та США, ймовірно ЗСУ окопаються у КІНЦІ КІНЦІВ десь "в коридорі" Запоріжжя-Харьків.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 26 тра, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Тепер чому при смерті путіна війна закінчиться. Припустимо до влади прийшов Патрушев, Навальний чи будь-хто інший. Спростимо ситуацію і припустимо що у нового президента РФ є 2 варіанти дій: 1) Визнати що це пу і тільки пу винуватий в розв'язанні війни(це фактично є правда). Відповідно все можна спихнути на пу - смерті солдат, руйнування України, падіння економіки. Значить можна завершити непотрібну війну, зняти майже усі санкції(це реально), віддати Україні усі території окрім Криму(Україна на це піде). І все, правити довго і щасливо. Цей варіант підтримають УСІ! - і Захід, і Україна, і народ РФ, і правляча верхівка РФ. 2) Продовжити політику пу і відповідно продовжити війну. Перспективи війни не ясні, перемога(повна) сумнівна, відповідно економіка буде стагнувати, рівень життя населення погіршуватись. Який варіант виберете ви?
На місці Патрушева? Звісно другий. Срали вони на рівень життя населення
Збереження влади, звісно. Саме тому війна буде продовжуватись
Отже підсумуємо. 1. Я, на місті Патрушева-президента, однозначно вибираю п.1. Закінчую війну, одержую підтримку і еліт і народу і Заходу. Знімаю санкції(майже всі). Моя влада тільки укріплюється. Загрози сильно зменшуються. 2. Ви, на місті Патрушева-президента, вибираєте п.2. Звичайно, поки йде війна ваша влада гарантована. Але що ви будете робити через рік? Усі стомляться від війни, що очевидно. Треба буде заключати мир. А як, якщо Україна проти? Здати Донецьк/Луганськ вже не вийде, тому що це вже ви, Патрушев, будете в цьому винні. А як ви пояснете сотні тисяч смертей, які назбираються за рік? Спихнути на путіна вже не вийде, ці всі смерті вже висять на вас, а не на путіні. У вас патова ситуація. І це оптимістичний сценарій. А песимістичний - Україна починає перемагати. А хто винуватий? Ви - Патрушев, адже президент. Ваша крісло вже серйозно хитається в такому випадку. А Україна вже хоче не тільки території, а й репарації. А репарації - це точно кінець вашій владі. -Патрушев людина розумна, я не сумнівають. І ситуацію він оцінює адекватно і глибоко, на відміну від вас. Тому вибір варіанту 1 Патрушевим очевидний.
roberto dark написав:Я звичайно не Арестович, але здається мені, що в результаті баталій останніх днів на Донбасі, при дуже "вчасній " військовій допомозі заходу та США, ймовірно ЗСУ окопаються у КІНЦІ КІНЦІВ десь "в коридорі" Запоріжжя-Харьків.
в виду вышеперечисленного в ближайший месяц (до 5 июля) нас ждёт боковик, с продавливанием наших на востоке, параллельно нам заходят вооружения и выходят их 200е которые умеют воевать, потом мы начинаем перемалывать их мясо и весело гнать до границы, единственная проблема, к этому времени они успеют закопаться по 3м линиям
roberto dark написав:Я звичайно не Арестович, але здається мені, що в результаті баталій останніх днів на Донбасі, при дуже "вчасній " військовій допомозі заходу та США, ймовірно ЗСУ окопаються у КІНЦІ КІНЦІВ десь "в коридорі" Запоріжжя-Харьків.
По ДНЕПРУ. После чего конфликт будет заморожен по аналогу Корейского. Неужели и Вы пришли к таким выводам?