Shaman написав:вы задаете конкретные вопросы, на которые нет ответа когда начнет валиться, как и при развале Совка, - опять же никто не понимал, как все пройдет - жизнь покажет.
больше идет дискуссия, насколько вероятен развал вообще. я считаю очень даже вероятен. мы еще все увидим - горизонт событий небольшой
Не обманывайте себя и других - хорошо понимали, но коррупционный диктат в условиях лишения "денег". К тому же собственные чинуши - готовые за "хатынку" продать каждого. - Хорошо все понимали, что в конечном итоге вывело в правители Кучму, как единую панацею сохранения Украины.
roberto dark написав:Я звичайно не Арестович, але здається мені, що в результаті баталій останніх днів на Донбасі, при дуже "вчасній " військовій допомозі заходу та США, ймовірно ЗСУ окопаються у КІНЦІ КІНЦІВ десь "в коридорі" Запоріжжя-Харьків.
По ДНЕПРУ. После чего конфликт будет заморожен по аналогу Корейского. Неужели и Вы пришли к таким выводам?
Враховуючи темпи просування русні, вийти до міста Дніпра вони зможуть в кращому випадку до кінця року. Але прогнозувати на такий термін трошки важкувато. Чи зможем ми тримати фронт восени? Чи зможе Росія наступати? Чи буде Путін при владі? Як зміняться поставки озброєнь до того періоду?
edvardd написав:в виду вышеперечисленного в ближайший месяц (до 5 июля) нас ждёт боковик, с продавливанием наших на востоке, параллельно нам заходят вооружения и выходят их 200е которые умеют воевать, потом мы начинаем перемалывать их мясо и весело гнать до границы, единственная проблема, к этому времени они успеют закопаться по 3м линиям
У московської орди друга хвиля завжди сильніша і більш підготовлена, ніж перша. Вони врахували помилки, немає вже десантів, танкових проривів, розривіа в постачанні. Використовують свою перевагу в артилерії. Нам доводиться триматися, або відступати. Чи буде перемир'я і заморозка конфлікту? Скоріш за все так, формальний мінськ-3 чи фактичний. Тільки при фактичному їх наступ припинеться, але обстріли всієї нашої території продовжиться. Ця війна буде довгою, у США був В'єтнам, у СРСР був Афганістан, у РФ буде Україна, коли, після багаторічної кривавої війни, ядерні держави змушені були відступити.
Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які
Странно. По мере затягивания боевых действий на фронте обостряется внутриполитическая борьба в Украине. Вместо того чтобы объединиться вокруг Главнокомандующего до полной и безоговорочной победы.
1. Вернулись, те кто пережидал. 2. Большинство реально не понимают, что такое "Прямое действие конституции". 3. Никогда не работали, но создают суету - а что делать не знают. 4. Бояться ответственности и кроются за "новым законом" - который в военное время не действует. .......................................................................... Здесь звучало более правилное предложение - в штаны и ... если не в окопы, то на оборонный завод.(который они же распотрошили и продали)
V2 написав:Юрій Бутусов
12 год ·
Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством:законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які - провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, - не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, - не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, - не провели призов оперативного резерву, - не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, - не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, - не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, - не розгорнули армію на рубіжах оборони, - не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, - не покарали російську агентуру у керівництві краіни, - не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, - не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою. https://censor.net/ua/blogs/3343515/zak ... slujbovtsv
з.і. про це не скажуть в єдиному телемарафоні. Можливо, саме тому зачищається інформаційний простір!!!
Этот список бесконечен................................................... Странно, что НЕТ реализации исправления "ошибок"
Точно нет, скорее Моссад один бункер взорвёт чем линия разграничения пройдёт по Днепру и конкретно по г. Днепр., лесной север им не взять никогда. По югу и востоку много вопросов
А никто и не говорит про Северную часть Украины от города Днепр. Также в сторону Павлограда возможны варианты с линиями разграничения. К тому же не вижу никакого смысла в гибели тысяч украинских военных в районе Северодонецка при высокой вероятности оказаться в "котле". Посмотрим что решат в генштабе ВСУ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 26 тра, 2022 12:54, всього редагувалось 3 разів.
jump написав:Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців
Щоб забезпечити заявлену кількість переселенців житлом, нічого нового будувати не треба – в Україні шалені запаси вже побудованого житла, які приховуються в статистиці в інтересах будівельного лобі для створення ілюзії дефіциту.
Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн (!) квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.
У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.
Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих квартир.
Наразі в нас просто шалені надлишки житла – квартир на 18% більше, ніж домогосподарств.
Ми тупо спалюємо резерви економіки на будівництва житла, яке реально не потрібне – у нас вже під 3 млн зайвих квартир. І потім ми спалює шалені гроші на утримання всього цього житла, бо ціни на енергоносії – світові, а термомодернізацію [житлового фонду та соціальної інфраструктури] ми, на відміну від Польщі, не провели, і маємо витрати приблизно в два рази більші в абсолютному вимірі. Так, наприклад, витрати на опалення нашого житлового фонду орієнтовно в 10 разів більші, ніж у Польщі – за часткою ВВП.
Якщо всі резерви так тупо проїдати, то за рахунок чого може йти розвиток?
Больше смахивает на тупой госпропогандон. Типа, нихрена делать не нужно. Во всем виноваты злые застройщики и жирующий ЖКХ. А деньги государства должны идти на развитие （на распил）. Особо умилила цифра в 3 млн лишних квартир. Ржал и плакал.
є й інші джерела
Скільки готового житла можна викупити у забудовників?
За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, загальна площа квартир у Київській області, введених в експлуатацію та готових для викупу, становить понад 42 тис квадратних метрів (близько 600-900 квартир).
Як свідчать дані Державної служби статистики, за останні 8 років в Україні побудували понад 1 млн квартир. За оцінками співзасновника сервісу з пошуку нерухомості ЛУН Андрія Міми, близько 20% цих помешкань придбані з інвестиційною метою і половина з них досі пустують. Тобто в Україні може бути до 100 тис вільних квартир.
Юрист Георгій Могильний звертає увагу на дані Держстату, відповідно до яких в Україні існує чимало надлишкового житла, а саме на 18% більше від потреби українських домогосподарств. Тому, на його думку, владі необхідно провести інвентаризацією такого житла і, за можливості, розселити нужденних.
Співзасновник ЛУН Андрій Міма каже, що на ринку вже є достатня кількість квартир, в які можна розселити українців. Він вважає, що держава повинна стимулювати не пропозицію житла, а попит.